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ЦСКА - Зоря: де дивитися матч

Новини » Спорт    08.08.2019 - 14:45
ЦСКА - Зоря: де дивитися матч
Фото: футболісти "Зорі" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Де і коли почнеться перший поєдинок третього раунду відбору Ліги Європи

Луганська "Зоря" продовжує боротьбу у кваліфікації Ліги Європи виїзним матчем проти софійського ЦСКА в рамках третього раунду. На думку букмекерів, українська команда є фаворитом протистояння.

8 серпня 20:30
Софія, стадіон "Васіл Левскі"

 

Перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між болгарською і українською командами відбудеться в четвер, 8 серпня, в Софії на стадіоні "Васіл Левскі".

У прямому ефірі гру покаже телеканал УНІАН. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.

Нагадаємо, в разі успішного проходження болгарської команди підопічні Віктора Скрипника посперечаються за путівку в груповий етап турніру з найсильнішим у парі "Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньол" (Іспанія).

У попередньому раунді турніру підопічні Віктора Скрипника пройшли чорногорську "Будучность", здобувши дві перемоги - 3:1 на виїзді і 1:0 вдома.

"Зоря" вийшла в третій раунд кваліфікації Ліги Європи "Зоря" з впевненої перемоги стартувала у відборі Ліги Європи
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