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ЦСКА - Заря: где смотреть матч

Новости » Спорт    08.08.2019 - 14:45
ЦСКА - Заря: где смотреть матч
Фото: футболисты "Зари" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Где и когда начнется первый поединок третьего раунда отбора Лиги Европы

Луганская "Заря" продолжает борьбу в квалификации Лиги Европы выездным матчем против софийского ЦСКА в рамках третьего раунда. По мнению букмекеров, украинская команда является фаворитом противостояния.

8 августа 20:30
София, стадион "Васил Левски"

 

Первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы между болгарской и украинской командами состоится в четверг, 8 августа, в Софии на стадионе "Васил Левски".

В прямом эфире игру покажет телеканал УНИАН. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Напомним, в случае успешного прохождения болгарской команды подопечные Виктора Скрипника оспорят путевку в групповой этап турнира с сильнейшим в паре "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).

В предыдущем раунде турнира подопечные Виктора Скрипника прошли черногорскую "Будучность", одержав две победы - 3:1 на выезде и 1:0 дома.

"Заря" вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы "Заря" с уверенной победы стартовала в отборе Лиги Европы
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