ЦРУ предотвратило теракт ИГИЛа на концертах Тейлор Свифт, - Politico

ИГИЛ планировал совершить теракт на одном из концертов Eras Tour Тейлор Свифт в Вене. Однако представители ЦРУ успели заблаговременно предупредить австрийские власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, сообщил, что управление предупредило власти Австрии о запланированном теракте на концерте Тейлор Свифт в Вене в начале этого месяца.

"Они планировали убить огромное количество людей, десятки тысяч на этом концерте, включая, я уверен, многие американцы", - сказал Коэн.

Заметим, что концерты поп-звезды в Вене на 8, 9 и 10 августа были упразднены организаторами.

Это произошло после того, как австрийская полиция получила предупреждение о террористическом заговоре, спланированном людьми, вдохновленными Исламским государством.

После предупреждения власти Австрии арестовали двух мужчин - 19-летнего в городе Терниц, и еще одного в самой Вене, - готовившихся совершить теракт. Третьего подозреваемого, 18-летнего гражданина Ирака, задержали через день.