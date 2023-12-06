Обошла Путина и Си Цзиньпина. Журнал Time назвал человека этого года

Американский журнал Time назвал "Человеком года" 33-летнюю американскую певицу Тейлор Свифт, обладательницу 11 наград Грэмми. В прошлом году редакция издания выбрала главной персоной 2022-го - президента Украины Владимира Зеленского и "украинский дух".

По версии журнала, американская поп-исполнительница обошла остальных претендентов на звание человека 2023 года, среди которых были:

российский диктатор Владимир Путин,

китайский лидер Си Цзиньпин,

король Великобритании Чарльз III,

генеральный директор OpenAI Сэм Альтман,

прокуроры экс-президента США Дональда Трампа,

кукла Барби из одноименного фильма, и прочих.

Как указывается на страницах Time, достижения Свифт как артистки - в культурном, критическом и коммерческом плане - настолько многочисленны, что "пересказывать их кажется почти неуместным".

"Как поп-звезда, она находится в редкой компании рядом с Элвисом Пресли, Майклом Джексоном и Мадонной; как автора песен ее сравнивали с Бобом Диланом, Полом Маккартни и Джони Митчелл. Будучи бизнес-леди, она построила империю стоимостью, по некоторым оценкам, более 1 миллиарда долларов", - говорится в статье.

Также издание отмечает, что Тейлор Свифт "стала главной героиней мира".

Успех Тейлор Свифт

Отметим, что артистка далеко не редко появляется в разных списках влиятельных людей. В результате успехов и доходов Свифт журнал Time поместил ее в свой список 100 наиболее влиятельных людей в 2010 и в 2015 годах. Кроме того, в 2011-2015 годах она находилась в топ-3 списке журнала Forbes Топовых женщин по доходам в музыке.

В 2015 году Свифт стала самой молодой женщиной, которую поместили в список журнала Forbes 100 самых влиятельных женщин, где Свифт заняла 64 место.А уже в 2016 году она достигла вершины ежегодного списка журнала Forbes 100 знаменитостей с самыми большими зарплатами, имея 170 миллионов долларов, что также позволило ей попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Между тем стоит отметить, что текущий год стал для певицы непростым. Ранее в ноябре Тейлор Свифт отложила концерт в Рио-де-Жанейро после смерти 23-летней фанатки на своем шоу. Добавим, что тогда бразильская прокуратура начала уголовное расследование по делу о трагическом случае.

Детальнее о поп-идоле, ее влиянии на поклонников и лучшие образы Свифт - читайте в материале по этой ссылке.

Человек года по версии Time

Напомним, в 2022-м американский журнал Time назвал "Человеком года" президента Украины Владимира Зеленского и "украинский дух". В редакции издания тогда отмечали, что глава государства в начале полномасштабной войны России против Украины смог объединить весь мир вокруг своей страны, и был сосредоточен на том, чтобы удержать мировоззрение на Украине.