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Фаны Тейлор Свифт спровоцировали землетрясение прямо на ее концерте: что известно

Четверг 11 июля 2024 08:00
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Фаны Тейлор Свифт спровоцировали землетрясение прямо на ее концерте: что известно Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)
Автор: Иванна Пашкевич

Концерт американской певицы Тейлор Свифт в швейцарском Цюрихе привел к сейсмической активности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сейсмологическую службу Швейцарии ( SED).

Так, отмечается, что аналогичный феномен можно наблюдать на концертах других звезд и футбольных матчах.

На стадионе, где выступала певица, собрались 50 тысяч поклонников, и их синхронные прыжки и танцы вызвали сейсмические колебания.

Пик активности пришелся на начало концерта, сразу после выхода Тейлор на сцену.

Толчки фиксировались в радиусе шести километров от места проведения мероприятия.

Фаны Тейлор Свифт спровоцировали землетрясение прямо на ее концерте: что известно

Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)

Что нужно знать

Сейсмологи отмечают, что подобные колебания вызваны синхронными прыжками и танцами зрителей.

Это не первый случай, когда массовые мероприятия приводят к локальным сейсмическим явлениям.

В американском Сиэтле во время концерта Тейлор Свифт в рамках The Eras Tour, сейсмологи также зафиксировали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению магнитудой 2,3.

Фаны Тейлор Свифт спровоцировали землетрясение прямо на ее концерте: что известно

Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)

Ранее мы писали, что на концерте Тейлор Свифт умерла фанатка.

Также мы называли 8 причин, почему мир сходит с ума от певицы и ее творчества.

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