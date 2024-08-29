ЦРУ запобігло теракту ІДІЛу на концертах Тейлор Свіфт, - Politico

ІДІЛ планував здійснити теракт на одному з концертів Eras Tour Тейлор Свіфт у Відні. Однак представники ЦРУ встигли завчасно попередити австрійську владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Заступник директора ЦРУ Девід Коен, повідомив, що управління попередило владу Австрії про запланований теракт на концерті Тейлор Свіфт у Відні на початку цього місяця.

"Вони планували вбити величезну кількість людей, десятки тисяч на цьому концерті, включаючи, я впевнений, багато американців", - сказав Коен.

Зауважимо, що концерти поп-зірки у Відні на 8, 9 і 10 серпня були скасовані організаторами.

Це сталось після того, як австрійська поліція отримала попередження про терористичну змову, сплановану людьми, натхненними Ісламською державою.

Після попередження влада Австрії заарештувала двох чоловіків - 19-річного в місті Терніц, і ще одного в самому Відні, - які готувалися здійснити теракт. Третього підозрюваного, 18-річного громадянина Іраку, затримали через день.