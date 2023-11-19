Смерть фанатки на концерте Тейлор Свифт. Появились новые подробности трагедии
Американская певица Тейлор Свифт отложила концерт в Рио-де-Жанейро после смерти фанатки. Свое решение звезда объяснила адской жарой, которая стоит сейчас в Бразилии.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Новые подробности трагедии на концерте Тейлор Свифт
Напомним, 23-летняя поклонница скончалась во время пятничного вечернего шоу Свифт.
Тейлор выразила соболезнования семье девушки, а затем сообщила в своих соцсетях, что следующий концерт не состоится.
Тейлор Свифт перенесла концерт (фото: instagram.com/taylorswift)
"Я пишу это из своей раздевалки на стадионе. Было принято решение отложить сегодняшнее шоу из-за экстремальных температур в Рио. Безопасность и благополучие моих поклонников, коллег-исполнителей и съемочной группы должны быть и всегда будут на первом месте", - написала она в stories.
Причина смерти Аны Клары Беневидес Мачадо, обратившейся за медицинской помощью на олимпийском стадионе "Нилтон Сантос", пока неизвестна.
Прокуратура Рио-де-Жанейро возбудила уголовное расследование и сообщила, что проводится исследование ее тела.
Смерть фанатки вызвала шок в Бразилии. Девушка совершила свой первый перелет из центрально-западного региона страны в Рио, чтобы посмотреть выступление своего любимого музыканта.
Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)
Она активно делилась фотографиями и видео событий с семьей через группу в мессенджере, сообщили члены семьи новостному онлайн-сайту G1.
Смерть вызвала возмущение у поклонников и политиков, которые допустили, что это может быть связано с высокой температурой.
Зрители концерта жаловались на отсутствие разрешения на занесение воды на стадион, несмотря на удушающую погоду.
Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)
В связи с этим федеральные власти объявили, что теперь на концертах и других крупных мероприятиях будут предоставляться бесплатная вода, поскольку температура продолжает повышаться, и должно пройти еще два концерта.
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