В ЦПД опровергли заявления РФ о наступлении на Харьков: что происходит на самом деле

Российские военкоры заявляют, что их войска якобы начали наступление на Харьков. Однако эта информация не соответствует действительности, основные усилия врага сосредоточены на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

"Все рассказы их военкоров, что они едва не начали движение к Харькову сейчас - ложь", - отметил руководитель ЦПД.

По словам Коваленко, на севере Харьковской области сейчас россияне осуществляют разведку боем малыми штурмовыми группами. Основные усилия врага там сосредоточены на Купянском направлении.

Летнее наступление России

Напомним, что еще в конце марта несколько западных СМИ сообщали о том, что войска РФ готовятся к новому военному наступлению на Украину.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в свою очередь заявлял, что Россия фактически уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска уже несколько месяцев находятся в постоянном наступлении на всех направлениях фронта. Больше всего усилий оккупанты прикладывают в Сумской области.

В ОТГ "Харьков" также сообщали, россияне накапливают силы, и летняя наступательная кампания фактически уже началась.

В то же время, как отметили в ГПСУ, Россия несколько месяцев накапливала силы в Курской области. В настоящее время их достаточно для наступления в Сумской области.

А на северном направлении Харьковской области, как рассказали в ВСУ, враг действует небольшими штурмовыми группами. В то же время признаков подготовки россиянами полномасштабного наступления - нет.

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