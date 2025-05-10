ЕС озвучил последнее предупреждение: Россия должна согласиться на перемирие

Союзники поддерживают полное прекращение огня в Украине на 30 дней. Если Россия на него не согласится или нарушит, будут введены дополнительные жесткие санкции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Сегодня собралась "коалиция решительных". Мы поддерживаем предложение о полном и безусловном 30-дневном прекращении огня", - сказала она.

По словам фон дер Ляйен, прекращение огня должно быть реализовано без предварительных условий, чтобы проложить путь к значимым мирным переговорам.

"Теперь мяч на стороне России", - отметила она.

Она напомнила и то, что союзники Украины готовы продолжать оказывать сильное давление на Россию и вводить дополнительные жесткие санкции в случае нарушения прекращения огня.

"Наша цель ясна: справедливый и прочный мир для Украины, который жизненно важен для безопасности и стабильности на всем нашем континенте", - резюмировала она.