РФ увеличивает количество подразделений ИПСО для информационных атак против Украины, - ГУР
Россия увеличивает количество подразделений информационно-психологических операций (ИПСО) в составе своих сил. Это свидетельствует о намерении агрессора усилить информационное давление на Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
Государство-агрессор активно расширяет свои спецподразделения информационно-психологических операций (ИПСО) в составе вооруженных сил. В частности, новые подразделения появились в составе 3-й и 51-й общевойсковых армий ВС РФ.
С целью комплектования вновь созданных подразделений, еще в апреле 2024 года в РФ ввели отдельную группу военных специальностей под названием "Информационное противоборство".
Подготовка специалистов по ИПСО осуществляется в военной академии Генштаба ВС РФ и Военно-космической академии им. Стоит отметить, что перемещение таких специалистов между воинскими частями без согласования со штабами военных округов строго запрещено.
Увеличение количества подразделений ИПСО в составе армии свидетельствует о намерении врага усилить информационно-психологические атаки против Украины. Это включает влияние на украинские Силы безопасности и обороны, а также на общество в целом.
Расширение этих подразделений является частью стратегического плана России по наращиванию масштабов информационных атак, которые используются для манипуляций, дезинформации и психологического давления.
В Украине это имеет целью не только дестабилизировать внутреннюю ситуацию, но и ослабить моральный дух на всех уровнях общества и военных структур.
ИПСО РФ
Напомним, что в ГУР Минобороны также предупреждали украинцев, что Россия готовится объявить о так называемой "победе" к третьей годовщине полномасштабного вторжения в Украину.
Кроме того, россияне готовились к новым информационным операциям как для внутренней аудитории, так и за рубежом.
Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко также предупреждал, что спецслужбы Россия входят в активный этап информационных операций против Украины и Европы. По его словам, активная информационная война ожидается с февраля до лета 2025 года.
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