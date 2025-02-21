ua en ru
Пт, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Будет активная информационная война. Украинцев предупредили об усилении российских ИПСО

Украина, Пятница 21 февраля 2025 11:26
UA EN RU
Будет активная информационная война. Украинцев предупредили об усилении российских ИПСО Фото: украинцев предупредили, что РФ активизирует информационную войну (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские спецслужбы входят в активный этап информационных операций против Украины и Европы. К лету ожидается активная информационная война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.

По его словам, главная задача информационных операций РФ - евроскептицизм, поддержка политиков, которые поставят под сомнение нынешнюю конструкцию ЕС, разбалансировка Европы для отказа от поддержки Украины, а также изменения нынешнего курса ЕС.

"Евроскептицизм как основа для разрушения единства в Европе, создание условий для поглощения и "будущей аннексии" Россией стран Балтии, а также снятия санкций с РФ", - отметил руководитель ЦПД.

Коваленко уточнил, что в Украине информационно россияне будут работать над темой раскола общества на "гражданские-военные", призывать к протестам, пытаясь сформировать такой нарратив.

Сейчас активные операции осуществляют российские структуры ФСБ, ГРУ и СВР (служба внешней разведки).

Как пояснил Коваленко, ФСБ в России отвечает за мониторинг и зачистку внутреннего информационного пространства и создание "фейковой оппозиции", в том числе в Европе, а также вербовку исполнителей диверсий в Украине.

ГРУ - это исполнители информационно-психологических операций против Украины и Запада. Они обеспечивают поддержку прокси-групп в Европе. По словам Коваленко, ГРУ имеет инфраструктуру в Telegram, Х, YouTube и ТикТок, а также сайты для проведения дезинформационных кампаний, использует блогеров. Также ГРУ участвует в вербовке исполнителей диверсионной деятельности в Украине.

СВР под руководством Нарышкина осуществляет дипломатическую пропаганду, а также работу через зарубежные медиа и аналитические центры для создания "альтернативных" нарративов. Они вербуют отдельных политиков, распространяют ложь о терактах, украинцах-террористах и разделе Украины.

Руководитель ЦПД отмечает, что куратором информационных кампаний является Сергей Кириенко из окружения российского диктатора Владимира Путина.

"В течение февраля-весны-лета 2025 года будет активная информационная война. Что ж, держите голову холодной", - подчеркнул Коваленко.

Напомним, Главное управление разведки сообщало, что Россия готовится объявить "победу" к третьей годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Как указывает разведка, также могут звучать заявления и о "победе России над НАТО", поскольку пропаганда врага долгое время описывала полномасштабную войну, как войну против Альянса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины ІПСО Фейки Пропагандист
NEWS
РФ выпустила по Украине 160 дронов и атаковала Одесскую область баллистикой
РФ выпустила по Украине 160 дронов и атаковала Одесскую область баллистикой
DAILY
Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине