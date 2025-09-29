ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В ЦПД объяснили, чем важен пораженный завод "Электродеталь" в Брянской области

Брянск, Понедельник 29 сентября 2025 09:20
UA EN RU
В ЦПД объяснили, чем важен пораженный завод "Электродеталь" в Брянской области Фото: В Брянской области атакован завод "Электродеталь" (росСМИ)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 29 сентября в Брянской области РФ был поражен Карачевский завод "Электродеталь". Это предприятие обеспечивало сборку и ремонт современного оружия российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Как рассказал Коваленко, "Электродеталь" специализируется на изготовлении электрических соединителей и коннекторов - базовых компонентов для военной техники.

Продукция завода применяется в системах управления ракетами, авиационной и космической технике, боевых бронированных машинах (танках, БТР), а также в комплексах связи и приборах управления.

"Фактически, "Электродеталь" - это часть российского военно-промышленного комплекса, без которой срывается сборка и ремонт современного оружия РФ", - пояснил он.

По словам главы ЦПД, завод производит десятки тысяч наименований соединителей, которые идут в замкнутые контуры электроники боевых систем.

Атака на Брянскую область

Напомним, сегодня ночью в Брянской области РФ прогремел взрыв - под удар попал Карачевский завод "Электродеталь". Около 00:30 местный губернатор сообщил о ракетной опасности в Карачевском районе. При этом он не уточнил деталей относительно возможных прилетов.

Российское минобороны заявило, что в течение ночи силы ПВО якобы сбили 84 украинских беспилотника, из которых 24 - именно над территорией Брянской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Брянская область Война в Украине
Новости
Трамп разрешил Украине бить вглубь России, но с оговоркой, - Келлог
Трамп разрешил Украине бить вглубь России, но с оговоркой, - Келлог
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен