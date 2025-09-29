В ЦПД объяснили, чем важен пораженный завод "Электродеталь" в Брянской области
В ночь на 29 сентября в Брянской области РФ был поражен Карачевский завод "Электродеталь". Это предприятие обеспечивало сборку и ремонт современного оружия российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
Как рассказал Коваленко, "Электродеталь" специализируется на изготовлении электрических соединителей и коннекторов - базовых компонентов для военной техники.
Продукция завода применяется в системах управления ракетами, авиационной и космической технике, боевых бронированных машинах (танках, БТР), а также в комплексах связи и приборах управления.
"Фактически, "Электродеталь" - это часть российского военно-промышленного комплекса, без которой срывается сборка и ремонт современного оружия РФ", - пояснил он.
По словам главы ЦПД, завод производит десятки тысяч наименований соединителей, которые идут в замкнутые контуры электроники боевых систем.
Атака на Брянскую область
Напомним, сегодня ночью в Брянской области РФ прогремел взрыв - под удар попал Карачевский завод "Электродеталь". Около 00:30 местный губернатор сообщил о ракетной опасности в Карачевском районе. При этом он не уточнил деталей относительно возможных прилетов.
Российское минобороны заявило, что в течение ночи силы ПВО якобы сбили 84 украинских беспилотника, из которых 24 - именно над территорией Брянской области.