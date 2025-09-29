В Брянской области ракетная опасность и пожар на заводе: первые детали

Брянская область России была атакована в ночь на 29 сентября. Предварительно, есть попадание в предприятие "Карачевский завод "Электродеталь". В регионы объявляли о ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA и российские СМИ.

Около полуночи в Карачевском районе Брянской области было объявлено о ракетной опасности.

Местным жителям советовали оставаться дома, укрыться в помещении без окон с капитальными стенами, не подходить к окнам, а тем, кто находится на улице или в автотранспорте - направляться в ближайшее укрытие или другое безопасное место.

В то же время появились сообщения о пожаре на предприятии "Карачевский завод "Электродеталь". Оно специализируется на разработке и производстве электрических соединителей для военного и промышленного применения и считается одним из ведущих предприятий в России подобного направления.