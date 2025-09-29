ua en ru
У ЦПД пояснили, чим важливий уражений завод "Електродеталь" у Брянській області

Брянськ, Понеділок 29 вересня 2025 09:20
У ЦПД пояснили, чим важливий уражений завод "Електродеталь" у Брянській області Фото: У Брянській області атаковано завод "Електродеталь" (росЗМІ)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 29 вересня у Брянській області РФ було уражено Карачевський завод "Електродеталь". Це підприємство забезпечувало складання та ремонт сучасної зброї російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

Як розповів Коваленко, "Електродеталь" спеціалізується на виготовленні електричних з’єднувачів і конекторів - базових компонентів для військової техніки.

Продукція заводу застосовується у системах управління ракетами, авіаційній і космічній техніці, бойових броньованих машинах (танках, БТР), а також у комплексах зв’язку та приладах управління.

"Фактично, "Електродеталь" - це частина російського військово-промислового комплексу, без якої зривається складання й ремонт сучасної зброї РФ", - пояснив він.

За словами голови ЦПД, завод виробляє десятки тисяч найменувань з’єднувачів, які йдуть у замкнуті контури електроніки бойових систем.

Атака на Брянську область

Нагадаємо, сьогодні вночі у Брянській області РФ пролунав вибух - під удар потрапив Карачевський завод "Електродеталь". Близько 00:30 місцевий губернатор повідомив про ракетну небезпеку у Карачевському районі. Водночас він не уточнив деталей щодо можливих прильотів.

Російське міноборони заявило, що протягом ночі сили ППО нібито збили 84 українські безпілотники, з яких 24 - саме над територією Брянської області.

