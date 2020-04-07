У ЦГЗ розповіли, коли треба пом'якшувати карантин

У Центрі громадського здоров'я заявили, що пом'якшувати карантинні заходи, запроваджені через пандемію коронавірусу, треба тільки в разі стійкої тенденції до зниження кількості нових випадків захворювання. Про це повідомив начальник відділу епіднагляду за інфекційними хворобами Роман Родина в ефірі "Громадського".

За його словами, вже є певна тенденція до зменшення кількості нових випадків інфікування. Він вважає, що це доводить, що карантинні заходи "реально діють".

"Чи означає це, що їх треба швидко скасовувати? На мою думку, їх ще рано скасовувати, тому що ми повинні будемо побачити стійку тенденцію до зниження", - заявив він.

Батьківщина також уточнив, що в разі реального зниження захворюваності коронавірусом питання пом'якшення карантину буде розглядатися.

"Якщо ми будемо бачити, що це стійка тенденція, що не залежить ні від одного фактора - вихідний день, не вихідний - то звичайний таке питання буде порушений (про пом'якшення карантину - ред.). Що треба робити для цього? Я хочу, щоб ми продовжували робити ті обмежувальні заходи, які зараз введені", - зазначив він.

Нагадаємо, головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що українці повинні дотримуватися карантинних обмежень для якнайшвидшого відновлення нормального життя в країні.

Відзначимо, в Україні за добу зафіксували сім нових летальних випадків, пов'язаних із захворюванням коронавірусом. Так, за станом на ранок 7 квітня в Україні померли 45 пацієнтів, інфікованих коронавірусом.