В ЦОЗ рассказали, когда надо смягчать карантин

В Центре общественного здоровья заявили, что смягчать карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, надо только в случае устойчивой тенденции к снижению количества новых случаев заболевания. Об этом сообщил начальник отдела эпиднадзора за инфекционными болезнями Роман Родина в эфире "Громадського".

По его словам, уже есть определенная тенденция к уменьшению количества новых случаев инфицирования. Он считает, что это доказывает, что карантинные мероприятия "реально действуют".

"Значит ли это, что их надо быстро отменять? По моему мнению, их еще рано отменять, потому что мы должны будем увидеть устойчивую тенденцию к снижению", - заявил он.

Родина также уточнил, что в случае реального снижения заболеваемости коронавирусом вопрос смягчения карантина будет рассматриваться.

"Если мы будем видеть, что это устойчивая тенденция, не зависящая ни от одного фактора - выходной день, не выходной - то обычный такой вопрос будет нарушен (о смягчении карантина - ред.). Что надо делать для этого? Я хочу, чтобы мы продолжали делать те ограничительные меры, которые сейчас введены", - отметил он.

Напомним, главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинцы должны соблюдать карантинных ограничений для скорейшего восстановления нормальной жизни в стране.

Отметим, в Украине за сутки зафиксировали семь новых летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусом. Так, по состоянию на утро 7 апреля в Украине умерли 45 пациентов, инфицированных коронавирусом.