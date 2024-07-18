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Кабмин запретил выключать свет в прифронтовых зонах и у границы с РФ и Беларусью

Украина , Четверг 18 июля 2024 14:29
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Кабмин запретил выключать свет в прифронтовых зонах и у границы с РФ и Беларусью Фото: возле фронта и границы с РФ и Беларусью не будут выключать свет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В населенных пунктах в 20-километровой зоне возле границы с Россией и Беларусью не будут выключать свет. Ограничения также не будут вводить вблизи линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

Он отметил, что состояние энергетики - определяющий фактор жизни отдельных областей и страны в целом. Из-за российского террора и аномальной жары фиксируется постоянный дефицит мощностей, поэтому "Укрэнерго" вынуждено ограничивать потребителей.

"В этих условиях запрос общества - это справедливость в распределении имеющейся электроэнергии. Правительство отвечает на этот запрос и формирует перечень критически важных объектов, которым гарантируется приоритетное электроснабжение. По результату коммуникации с ОВА конкретизируем этот список", - заявил премьер.

Как объяснил Шмыгаль, к критически важным относятся объекты газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, больницы.

"Сегодня также добавляем норму, что отключаться от света не будут населенные пункты, а также объекты в 20-километровой зоне от границы с Россией, Беларусью и в 20 километрах прифронтовой зоны", - сказал глава правительства.

Также Кабмин улучшает алгоритм, который обеспечит равномерную очередность и продолжительность отключений света.

Отключения света в Украине

С весны 2024 года российские войска возобновили обстрелы энергетики Украины. Это привело к серьезным разрушениям энергообъектов. В результате атак было разрушено несколько мощных ТЭС.

В связи с этим во всех областях Украины вводятся графики отключений света. Из-за аномальной жары энергетики вынуждены усилить ограничения.

Так, сегодня отключения действуют в течение дня. "Укрэнерго" увеличило объем ограничений, поскольку на двух энергообъектах вышло из строя оборудование.

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Денис Шмыгаль Электроэнергия Отключения света
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