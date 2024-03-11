Без этого выжить будет сложно. Кубраков ожидает продления "транспортного безвиза" с ЕС

Украина рассчитывает на продления действия так называемого транспортного безвиза с ЕС, который истекает в конце июня. Возврат к разрешительной системе перевозок пока не рассматривается ни в ЕС, ни в нашей стране.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
"Без этого (продления соглашения, - ред.) нам будет сложно выжить. Я думаю, все это прекрасно понимают. Напомню, что у Украины подписано соглашение о либерализации именно с Европейским Союзом, а не с отдельными странами", - пояснил он.
По словам Кубракова, хотя иногда имеют место дискуссии о возвращении к разрешительной системе для перевозчиков, на это не пойдет ни Украина, ни Европейский Союз.
Напомним, Европейская комиссия в начале марта предложила продлить соглашение об автомобильных перевозках с Украиной, которое было одобрено в 2022 году после начала российского вторжения.
Но в ЕК подчеркнули, что приняли во внимание уроки, извлеченные в процессе имплементации действующего соглашения. В частности, Еврокомиссия предложила:
Польские перевозчики с начала ноября 2023 года по середину января 2024 года проводили блокаду нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной, требуя отменить транспортный безвиз и вернуть разрешительную систему для украинских перевозчиков. Кроме того, с 9 февраля границу блокируют польские фермеры.