Без этого выжить будет сложно. Кубраков ожидает продления "транспортного безвиза" с ЕС

Украина рассчитывает на продления действия так называемого транспортного безвиза с ЕС, который истекает в конце июня. Возврат к разрешительной системе перевозок пока не рассматривается ни в ЕС, ни в нашей стране.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Без этого (продления соглашения, - ред.) нам будет сложно выжить. Я думаю, все это прекрасно понимают. Напомню, что у Украины подписано соглашение о либерализации именно с Европейским Союзом, а не с отдельными странами", - пояснил он.

По словам Кубракова, хотя иногда имеют место дискуссии о возвращении к разрешительной системе для перевозчиков, на это не пойдет ни Украина, ни Европейский Союз.

Транспортный безвиз

Напомним, Европейская комиссия в начале марта предложила продлить соглашение об автомобильных перевозках с Украиной, которое было одобрено в 2022 году после начала российского вторжения.

Но в ЕК подчеркнули, что приняли во внимание уроки, извлеченные в процессе имплементации действующего соглашения. В частности, Еврокомиссия предложила:

ввести обязательное наличие документов, подтверждающих, что транспортный оператор должным образом уполномочен осуществлять международные перевозки и перевозки осуществляются в соответствии с соглашением;

сделать обязательным наличие специальных документов, удостоверяющих, что операция без груза напрямую связана с транзитной или двусторонней операцией, как этого требует соглашение;

усилить контроль за соблюдением автоперевозчиками обязательств, связанных с операциями, разрешенными соглашением, борьбу с мошенничеством и подделкой водительских документов, а также с правонарушениями, связанными с безопасностью дорожного движения: за это смогут отозвать лицензию;

добавить новую ремарку: если на национальном рынке автомобильных перевозок в определенном географическом регионе наблюдается значительное нарушение, которое может быть связано с соглашением, то действие соглашения может быть прекращено в этом географическом регионе.

Польские перевозчики с начала ноября 2023 года по середину января 2024 года проводили блокаду нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной, требуя отменить транспортный безвиз и вернуть разрешительную систему для украинских перевозчиков. Кроме того, с 9 февраля границу блокируют польские фермеры.