Без цього вижити буде складно. Кубраков очікує продовження "транспортного безвізу" з ЄС

Україна розраховує на продовження дії так званого транспортного безвізу з ЄС, який закінчується наприкінці червня. Повернення до дозвільної системи перевезень наразі не розглядається ані в ЄС, ані у нашій країні.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Без цього (продовження угоди, - ред.) нам буде складно вижити. Я думаю, всі це прекрасно розуміють. Нагадаю, що в України підписана угода про лібералізацію саме з Європейським Союзом, а не з окремими країнами", - пояснив він.

За словами Кубракова, хоча інколи мають місце дискусії щодо повернення до дозвільної системи для перевізників, на це не піде ані Україна, ані Європейський Союз.

Транспортний безвіз

Нагадаємо, Європейська комісія на початку березня запропонувала продовжити угоду про автомобільні перевезення з Україною, яка була схвалена у 2022 році після початку російського вторгнення.

Але в ЄК наголосили, що взяли до уваги уроки, які отримали у процесі імплементації чинної угоди. Зокрема, Єврокомісія запропонувала:

запровадити обов'язкову наявність документів, що підтверджують, що транспортний оператор належним чином уповноважений здійснювати міжнародні перевезення та що перевезення здійснюються відповідно до угоди;

зробити обов'язковою наявність спеціальних документів, що засвідчують, що операція без вантажу безпосередньо пов'язана з транзитною або двосторонньою операцією, як цього вимагає угода;

посилити контроль за дотриманням автоперевізниками зобов'язань, пов'язаних з операціями, дозволеними угодою, боротьбу з шахрайством та підробкою документів водія, а також з правопорушеннями, пов'язаними з безпекою дорожнього руху: за це зможуть відкликати ліцензію;

додати нову ремарку: якщо на національному ринку автомобільних перевезень у певному географічному регіоні спостерігається значне порушення, яке може бути пов'язане з угодою, дія угоди може бути припинена у цьому географічному регіоні.

Польські перевізники з початку листопада 2023 року до середини січня 2024 року проводили блокаду кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи скасувати транспортний безвіз та повернути дозвільну систему для українських перевізників. Крім того, з 9 лютого кордон блокують польські фермери.