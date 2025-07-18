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Результаты ЕПВИ и ЕВЭ уже доступны: что обязательно нужно сделать для поступления

Пятница 18 июля 2025 12:14
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Результаты ЕПВИ и ЕВЭ уже доступны: что обязательно нужно сделать для поступления Результаты основных сессий ЕПВИ и ЕВЭ уже доступны для поступающих (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня участники основных сессий Единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) для поступления в магистратуру и Единого вступительного экзамена (ЕВЭ) для поступления в аспирантуру получили свои результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Где найти результаты и сформировать экзаменационную карточку

Украинцам напомнили, что результаты основной сессии ЕПВИ и ЕВЭ размещены в кабинетах участников вступительных испытаний.

Результаты ЕПВИ и ЕВЭ уже доступны: что обязательно нужно сделать для поступленияВход в кабинет участника (скриншот: testportal.gov.ua)

Подчеркивается, что в соответствующей вкладке (в кабинетах участников вступительных испытаний) уже доступна также опция формирования экзаменационной карточки - она нужна потенциальным магистрам для поступления в учреждения высшего образования Украины.

Отмечается, что участники ЕПВИ имеют возможность загрузить карточку результатов по каждому блоку этого вступительного испытания. В ней указано:

  • под каким номером определенный участник выполнял каждое задание;
  • какие ответы он дал;
  • сколько баллов набрал за каждое задание.

Между тем в карточке результатов ЕВЭ (которую также можно загрузить из кабинета участника вступительных испытаний), указана следующая информация:

  • под каким номером определенный участник выполнял каждое задание;
  • соответствующий номер этого задания в системе УЦОКО;
  • правильные ответы;
  • количество набранных баллов за каждое задание.

Результаты ЕПВИ и ЕВЭ уже доступны: что обязательно нужно сделать для поступленияОсновная сессия ЕВЭ/ЕПВИ завершена (иллюстрация: testportal.gov.ua)

В УЦОКО объяснили также, что результаты ЕВЭ и ЕПВИ по шкале 100-200 были получены путем перевода тестовых баллов в эту шкалу в соответствии с таблицами №17, №18 (ЕВЭ) и №19 (ЕПВИ) приложения 5 Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году.

Отмечается, что организацию составления тестовых заданий ЕПВИ и подготовку наборов тестовых заданий обеспечивал Научно-методический центр высшего и профессионального предвысшего образования (ВППО).

"Поэтому в случае возникновения вопросов относительно особенностей этих тестов следует обращаться к специалистам соответствующего учреждения", - подытожили в УЦОКО.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать каждому поступающему про ЕВЭ и ЕПВИ в 2025 году - основные правила, допуск и результаты тестирования.

Кроме того, мы объясняли, как изменились правила поступления в аспирантуру в этом году.

Читайте также об образовательных грантах 2025 года - кто из поступающих может получить деньги на обучение, какую сумму и при каких условиях.

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