Результаты ЕПВИ и ЕВЭ уже доступны: что обязательно нужно сделать для поступления

Сегодня участники основных сессий Единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) для поступления в магистратуру и Единого вступительного экзамена (ЕВЭ) для поступления в аспирантуру получили свои результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Где найти результаты и сформировать экзаменационную карточку

Украинцам напомнили, что результаты основной сессии ЕПВИ и ЕВЭ размещены в кабинетах участников вступительных испытаний.

Вход в кабинет участника (скриншот: testportal.gov.ua)

Подчеркивается, что в соответствующей вкладке (в кабинетах участников вступительных испытаний) уже доступна также опция формирования экзаменационной карточки - она нужна потенциальным магистрам для поступления в учреждения высшего образования Украины.

Отмечается, что участники ЕПВИ имеют возможность загрузить карточку результатов по каждому блоку этого вступительного испытания. В ней указано:

под каким номером определенный участник выполнял каждое задание;

какие ответы он дал;

сколько баллов набрал за каждое задание.

Между тем в карточке результатов ЕВЭ (которую также можно загрузить из кабинета участника вступительных испытаний), указана следующая информация:

под каким номером определенный участник выполнял каждое задание;

соответствующий номер этого задания в системе УЦОКО;

правильные ответы;

количество набранных баллов за каждое задание.

Основная сессия ЕВЭ/ЕПВИ завершена (иллюстрация: testportal.gov.ua)

В УЦОКО объяснили также, что результаты ЕВЭ и ЕПВИ по шкале 100-200 были получены путем перевода тестовых баллов в эту шкалу в соответствии с таблицами №17, №18 (ЕВЭ) и №19 (ЕПВИ) приложения 5 Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году.

Отмечается, что организацию составления тестовых заданий ЕПВИ и подготовку наборов тестовых заданий обеспечивал Научно-методический центр высшего и профессионального предвысшего образования (ВППО).

"Поэтому в случае возникновения вопросов относительно особенностей этих тестов следует обращаться к специалистам соответствующего учреждения", - подытожили в УЦОКО.