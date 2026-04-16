"Этого не будет": Польша против ускоренного вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил против идеи ускоренного вступления Украины в Европейский Союз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сикорского в интервью RMF24.
Польского министра спросили о позиции будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра, который заявлял, что он не поддерживает идею ускоренного вступления Украины в ЕС.
Сикорский согласился со словами Мадьяра, заявив, что позиция Польши является идентичной.
По его мнению, Украина должна пройти полный процесс евроинтеграции, как это в свое время сделала Польша.
"Он говорит то, что является также и нашей позицией. У Еврокомиссии появилась идея об ускоренном членстве. Этого не будет. Мы считаем, что Украина должна выполнить все условия, так же как это пришлось сделать нам. И, конечно, будут сложные разделы переговоров, такие как сельское хозяйство или транспорт", - заявил глава МИД Польши.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что украинская власть сделает все, чтобы страна была готова к вступлению в Евросоюз до 2027 года.
Киев призвал Брюссель определить 1 января 2027 года как дату вступления Украины в ЕС.
Недавно еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС в 2027 году невозможно.
По ее словам, процесс членства зависит от двух конкретных вещей - достижения мира и проведения реформ.
Правительства некоторых стран Евросоюза не поддерживают активное обсуждение и ускорение вступления новых членов, в частности Украины. Среди таких государств - Франция, Германия, Нидерланды и Италия.
В то же время ранее сообщалось, что Европейский Союз может принять четкую модель вступления Украины в блок уже в мае этого года.