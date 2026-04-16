"Этого не будет": Польша против ускоренного вступления Украины в ЕС

Польского министра спросили о позиции будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра, который заявлял, что он не поддерживает идею ускоренного вступления Украины в ЕС.

Сикорский согласился со словами Мадьяра, заявив, что позиция Польши является идентичной.

По его мнению, Украина должна пройти полный процесс евроинтеграции, как это в свое время сделала Польша.

"Он говорит то, что является также и нашей позицией. У Еврокомиссии появилась идея об ускоренном членстве. Этого не будет. Мы считаем, что Украина должна выполнить все условия, так же как это пришлось сделать нам. И, конечно, будут сложные разделы переговоров, такие как сельское хозяйство или транспорт", - заявил глава МИД Польши.