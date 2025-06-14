ЦНАПы Киева начали выдавать важные документы на недвижимость: что изменилось

Кому и зачем нужен техпаспорт БТИ

Технический паспорт БТИ (бюро технической инвентаризации) - важный официальный документ, который содержит подробную информацию о характеристиках конкретного объекта недвижимости (площадь и план помещений, год строительства и т.д.).

Он изготавливается по результатам технической инвентаризации, которая включает обследование и измерения здания или сооружения.

В целом техпаспорт БТИ нужен владельцу квартиры, дома или другой недвижимости для различных правовых операций - продажи, перепланировки, оформления наследства и т.д.

Что изменилось для владельцев недвижимости в Киеве

Согласно информации КГГА, в столице продолжается работа по повышению прозрачности и доступности коммунальных сервисов.

"Одним из примеров является деятельность коммунального предприятия Киевсовета "Киевское городское бюро технической инвентаризации" (Коммунальное БТИ)", - рассказали гражданам.

Отмечается, что благодаря сотрудничеству Коммунального БТИ с Центрами предоставления административных услуг города Киева, жители столицы получили возможность заказать в ЦНАПе новую услугу:

провести техническую инвентаризацию;

оформить паспорт БТИ.

По словам директора Департамента коммунальной собственности столицы Андрея Гудзя, это решение сделало услуги более доступными, особенно для маломобильных людей и в условиях военного положения.

"Коммунальное БТИ стало еще ближе к жителям столицы. Мы расширяем перечень удобных каналов для заказа услуг - по телефону, онлайн или непосредственно через ЦНАП", - сообщил чиновник.

Он уточнил, что была также снижена стоимость изготовления технических паспортов на 10-20% - с помощью внутренних управленческих решений и мобилизации ресурсов (сохранив при этом высокое качество и соблюдение всех норм законодательства).

"Мы также напоминаем киевлянам, что цены на услуги нашего предприятия являются постоянными и зависят лишь от сроков выполнения, поэтому переплачивать посредникам нет смысла", - подытожил Гудзь.

Как заказать технический паспорт БТИ в Киеве

Жителям Киева объяснили, что сейчас для заказа технического паспорта достаточно:

либо обратиться в БТИ по телефону (номер отдела приема и выдачи заказов: (044) 278-03-82);

или воспользоваться онлайн-сервисом на сайте предприятия;

либо лично посетить любой столичный ЦНАП;

или лично посетить офис БТИ (по адресу: ул. Трехсвятительская, 4-В).

Уточняется, что Коммунальное БТИ не имеет филиалов или представительств по другим адресам.

"Все предприятия, которые действуют под подобными названиями, впрочем по другим локациям, не имеют отношения к Киевсовету и его уполномоченным органам", - отметили в КГГА.

Наконец украинцам напомнили, что все технические паспорта изготавливают в соответствии с актуальными требованиями законодательства и с использованием Реестра строительной деятельности.

Между тем данные о проведенной технической инвентаризации вносят в Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭССБ), что значительно упрощает процесс оформления документов (в частности для получения компенсаций в случае повреждения имущества).