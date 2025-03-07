Убытки от войны. Украинцы смогут подавать заявления на возмещение по новым категориям

Кабинет министров расширил перечень категорий, по которым украинцы могут подавать заявления в Международный реестр убытков. Заявления на возмещение можно подавать через "Дію".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

Отныне, кроме подачи заявления по категории "Поврежденное или уничтоженное жилье" и "Смерть близкого члена семьи", можно будет также регистрировать заявления о:

повреждении или уничтожении нежилого недвижимого имущества;

потери доступа и контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях;

серьезных телесных повреждений;

принудительном труде и тому подобное.

Как отметил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, были внесены изменения в Порядок подачи заявлений о возмещении убытков, потерь или вреда, причиненных агрессией РФ против Украины.

Предусмотрены такие категории как: серьезные телесные повреждения; сексуальное насилие; пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание; лишение свободы; принудительный труд или служба; повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества; потеря доступа или контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях.