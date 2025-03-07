Убытки от войны. Украинцы смогут подавать заявления на возмещение по новым категориям
Кабинет министров расширил перечень категорий, по которым украинцы могут подавать заявления в Международный реестр убытков. Заявления на возмещение можно подавать через "Дію".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.
Отныне, кроме подачи заявления по категории "Поврежденное или уничтоженное жилье" и "Смерть близкого члена семьи", можно будет также регистрировать заявления о:
- повреждении или уничтожении нежилого недвижимого имущества;
- потери доступа и контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях;
- серьезных телесных повреждений;
- принудительном труде и тому подобное.
Как отметил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, были внесены изменения в Порядок подачи заявлений о возмещении убытков, потерь или вреда, причиненных агрессией РФ против Украины.
Предусмотрены такие категории как: серьезные телесные повреждения; сексуальное насилие; пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание; лишение свободы; принудительный труд или служба; повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества; потеря доступа или контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях.
Реестр убытков от войны
Международный реестр убытков для Украины был создан 17 мая 2023 года на саммите Совета Европы в Рейкьявике как первый шаг к созданию международного механизма компенсации. К этой инициативе присоединились 40 стран, был открыт офис реестра в Киеве.
Подача заявок о нанесенном российскими войсками материальном ущербе в Украине была открыта в апреле 2024 года. Тогда начался прием заявлений только от тех, чье жилье было уничтожено в результате войны.
РБК-Украина объясняло, как украинцы могут подать заявление в реестр убытков через "Дію".
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