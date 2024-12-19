ЦПАУ переходит на электронную систему "Вулик": упростят получение админуслуг

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Кабмин утвердил постановление по автоматизации системы "Вулик"

Кабинет Министров Украины утвердил новое постановление, которое нормирует автоматизацию центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) с помощью системы "Вулик". Эта электронная система позволяет значительно упростить и ускорить процесс получения административных услуг для граждан, а также оптимизировать работу администраторов.

Система "Вулик" автоматизирует ряд важных процессов в ЦПАУ, таких, как обработка запросов посетителей, проверка данных, создание отчетов и многое другое.

Цифровизация административных услуг

Благодаря системе "Вулик", ЦПАУ смогут перейти на бесплатную электронную систему, что позволит значительно улучшить взаимодействие с гражданами. Теперь процесс подачи запросов и получения услуг станет еще проще. Обновленная система учитывает не только потребности пользователей, но и требования государственных учреждений.

Сеть ЦПАУ Украины: более 5 тысяч точек доступа

Сеть ЦПАУ в Украине уже насчитывает более 5 тысяч точек доступа. Учитывая быстрый рост этой сети и увеличение запросов от граждан, Министерство цифровой трансформации инициировало обновление системы, чтобы улучшить обслуживание и обеспечить высокий уровень услуг.

Новый функционал системы "Вулик" был создан с учетом потребностей как граждан, так и требований государственных учреждений, что позволит снизить нагрузку на ЦПАУ и повысить эффективность работы.

"Вулик" помогает сделать процесс получения административных услуг более простым и быстрым. Благодаря автоматизации, посетители ЦПАУ могут значительно сэкономить время на выполнение формальных процедур, а администраторам обеспечивается возможность более качественно и быстро обрабатывать документы.