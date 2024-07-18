ua en ru
Чт, 18 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не только паспорта. Топ-5 услуг, за которыми больше всего обращаются в ЦНАП летом

Киев, Украина, Четверг 18 июля 2024 11:29
UA EN RU
Не только паспорта. Топ-5 услуг, за которыми больше всего обращаются в ЦНАП летом Фото: Услуги в ЦНАП Киева (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Ольга Маджумдар

Летом украинцы активно оформляют паспорта в связи с сезоном летних отпусков. В ЦНАПах Киева отмечают значительный рост спроса на такие услуги.

По каким еще вопросам чаще всего обращаются в центры предоставления административных услуг летом, в комментарии РБК-Украина рассказала директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.

Летом часто обращаются за регистрацией имущества и бизнеса

Летом украинцы активнее ездят за границу, поэтому многим актуально обновить свои паспортные документы. В столичных центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) в связи с сезоном летних отпусков наблюдается значительный рост спроса на услуги по оформлению паспортов.

"Этот период особенно активен для граждан, которые нуждаются в обновлении документов", - отметила Наталья Шамрай.

В ЦНАП Киева определили топ-5 услуг, за которыми летом обращаются чаще всего:

  • паспортные услуги;
  • услуги по регистрации места жительства;
  • государственная регистрация имущества;
  • государственная регистрация бизнеса;
  • услуги социального характера

Сколько стоит оформление паспорта в ЦНАП

Стоимость оформления паспортных документов зависит от сроков – срочно за 7 рабочих дней или за 20 рабочих дней.

  • оформление и выдача паспорта гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем за 20 рабочих дней – 958 грн;
  • оформление и выдача паспорта гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем за 7 рабочих дней – 1598 грн.

Оформление паспорта гражданина Украины с 18 лет за 20 рабочих дней стоит 504 грн. За быстрое оформление по сокращенной процедуре в 10 рабочих дней – 874 грн.

Напомним, мы писали, что в ЦНАПах во время войны продолжают оказывать почти 450 видов услуг: от оформления паспортов и пособий при рождении ребенка до комплекса услуг ветеранам, которые с помощью ЦНАПов можно сделать по одному заявлению.

Также мы рассказывали, с какого возраста нужно оформлять паспорт ребенку. Детям в Украине для получения различных услуг, сдачи экзаменов и регистрации места жительства необходимо иметь паспортный документ. Первый паспорт гражданина Украины оформляется в виде ID-карты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦПАУ Документы Паспорт України
NEWS
Потери РФ за сутки: 54 артсистемы, 50 дронов и 1130 оккупантов
Потери РФ за сутки: 54 артсистемы, 50 дронов и 1130 оккупантов
DAILY
Майор ССО "Симба": Если бы все сказали, что очень хотят воевать, это было бы что-то ненормальное
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Майор ССО "Симба": Если бы все сказали, что очень хотят воевать, это было бы что-то ненормальное