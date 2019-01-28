У ЦКС роз’яснили, як формуються суми до сплати за компослуги

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нарахування відбуваються в залежності від наявності чи відсутності лічильників

Нарахування за послуги з централізованого опалення, гарячого водопостачання та холодного водопостачання і водовідведення відбуваються залежно від наявності квартирних або загальнобудинкового приладів обліку. Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Центру комунального сервісу".

Так, у відомстві нагадали, що якщо у помешканні є квартирні лічильники, то нарахування відбуваються на підставі переданих споживачем даних.

Тобто, різниця між поточними та попередніми показаннями множиться на тариф, що вказаний у рахунку-повідомленні.

"Для можливості сплати лише за спожите - лічильники обов’язково мають бути справними, повіреними та опломбованими виконавцями послуг. Передавати показання потрібно щомісяця з 5-го числа до останнього дня місяця", - йдеться у повідомленні.

У разі відсутності квартирних лічильників нарахування проводяться згідно з показаннями загальнобудинкового лічильника.

"Від загального обсягу споживання віднімаються обсяги споживання, передані мешканцями квартир, які оснащені лічильниками, а отримана різниця ділиться пропорційно між усіма споживачами, у яких відсутні квартирні засоби обліку (для послуги з опалення - пропорційно опалювальній площі, для послуги водопостачання та водовідведення - пропорційно кількості проживаючих осіб)", - додали у відомстві.

Окрім того, у ЦКС пояснили, що нарахування проводяться за нормами споживання у разі відсутності у споживачів квартирних лічильників та загальнобудинкового лічильника.

Таким чином, норма споживання гарячої води у разі відсутності загальнобудинкового лічильника - 3 куб. м на особу.

Норма споживання холодної води на одну особу, з водопроводом, каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням, з ваннами завдовжки більше ніж 1500 мм, обладнаними душами, становить 4,5 куб. м на місяць.

З послуги опалення нарахування проводиться за фактичним тарифом на квадратний метр опалювальної площі залежно від температури зовнішнього повітря.

"Для споживачів, які мають право на користування пільговою оплатою послуг, спожитий обсяг води за місяць розподіляється рівномірно між проживаючими у квартирі та вираховується відповідний відсоток від споживання пільговикам. Якщо споживання пільговиком не перевищило цю норму, то сплачується з відповідною знижкою на спожитий обсяг. За тарифами без пільги сплачується за обсяг, що перетнув межу соціальної норми. Це правило також стосується осіб, які мають 100% знижку", - зазначили у ЦКС.

Раніше голова НКРЕКП Оксана Кривенко дала роз'яснення щодо нічних тарифів на електричну енергію. Для побутових споживачів диференційовані тарифи на електроенергію за періодами часу залишились незмінними. Отже кожен побутовий споживач має право використовувати такі тарифи за умови наявності зонного лічильника.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року почала діяти нова модель роздрібного ринку електричної енергії. Як зазначила голова НКРЕКП Оксана Кривенко, побутові та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг на недискримінаційних засадах. За її даними, ціни таких послуг будуть регульованими та стабільними. Плата за ці послуги з розподілу електричної енергії включається постачальником універсальних послуг в єдиний платіжний документ за електричну енергію окремим рядком.