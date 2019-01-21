В Киеве квартплата будет осуществляться по договору

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На данный момент понятие "тариф на содержание домов" перестало существовать

В Киеве квартплата в части обслуживания домов и придомовой территории будет осуществляться по договору. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.

По словам Пантелеева, согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах", понятие "тариф на содержание домов" перестало существовать и в настоящее время введена плата за предоставленные услуги. Эта плата фиксируется в договоре между жильцами дома и исполнителем услуг.

"Цена услуг по содержанию домов и придомовых территорий составляет 5-6 гривен за один квадратный метр и умножается на площадь квартиры. Эта цена учитывает необходимые затраты компаний, и она существенно ниже по сравнению с большинством цен коммерческих предприятий. Сегодня коммунальные предприятия не являются монополистами на рынке. Если говорить о площади обслуживания жилья, то около 50% - под опекой коммерческих компаний", - отметил он.

Он добавил, что жильцы многоквартирного дома могут выбрать новую управляющую компанию, если не устраивает работа нынешней.

"Меня жители часто спрашивают: если мы не выберем управляющую компанию, то нас перестанут обслуживать? Я всегда отвечаю, что никто прекращать обслуживание домов не будет: коммунальные предприятия продолжают работать за соответствующую объективную цену. Но и навязывать услуги коммунальных предприятий тоже никто не собирается - у жителей есть выбор", - добавил он.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров Украины одобрил поэтапный старт монетизации субсидий, который начался с 1 января 2019 года.

Как писало РБК-Украина, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, уже с марта 2019 года украинцы будут получать жилищные субсидии наличными.

Также сообщалось, что уже на этой неделе Кабинет министров Украины может принять решение для выплаты жилищных субсидий наличными.