Регулятор пояснив зміни щодо нічних тарифів для населення і підприємств

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нічні тарифи для населення продовжують діяти, підприємства мають домовлятися з постачальником

Голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко дала роз`яснення щодо нічних тарифів на електричну енергію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови комісії у Facebook.

Кривенко зазначила, що для побутових споживачів диференційовані тарифи на електроенергію за періодами часу залишились незмінними. Отже кожен побутовий споживач має право використовувати такі тарифи за умови наявності зонного лічильника.

Що стосується застосування таких диференційованих тарифів для непобутових споживачів- це питання домовленостей між таким споживачем та його постачальником, розповіла голова НКРЕКП. "Тобто, непобутовий споживач може використовувати диференційовані тарифи за умови налагодження домовленостей із постачальником та встановлення відповідної системи обліку електроенергії", - повідомила вона.

Кривенко нагадала, що з 1 січня 2019 розпочав функціонувати новий роздрібний ринок електроенергії, де формування комерційної пропозиції належить до функцій постачальника.

"Саме постачальник формує комерційну пропозицію та кінцеву вартість електроенергії. На сьогодні ціни на оптовому ринку електричної енергії формуються погодинно. Водночас саме непобутовий споживач має звертати увагу на комерційну пропозицію постачальника та проводити необхідні переговорні процедури. У цьому і є суть ринку", - додала Кривенко.

Як повідомляло РБК-Україна, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), 14 грудня затвердила прогнозовану оптову ринкову ціну електроенергії на 2019 рік. Як повідомила голова комісії Оксана Кривенко, оптова ціна в першому півріччі зросте лише на 2%. За її словами, ціна на електроенергію для населення у першому півріччі 2019 року підвищуватися не буде.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року почала діяти нова модель роздрібного ринку електричної енергії. Як зазначила голова НКРЕКП Оксана Кривенко, побутові та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг на недискримінаційних засадах. За її даними, ціни таких послуг будуть регульованими та стабільними. Плата за ці послуги з розподілу електричної енергії включається постачальником універсальних послуг в єдиний платіжний документ за електричну енергію окремим рядком.