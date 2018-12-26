ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Регулятор пояснив переваги нової договірної системи на ринку електроенергії

Новини » Енергетика    26.12.2018 - 14:37
Регулятор пояснив переваги нової договірної системи на ринку електроенергії
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Споживачі зможуть вільно обирати та швидко змінювати постачальника

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Оксана Кривенко розповіла про переваги новій моделі роздрібного ринку електричної енергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Кривенко у Facebook.

Як зазначила голова комісії, система договірних відносин забезпечує максимальну простоту і легкість для споживача обирати, змінювати, поєднувати в різні періоди часу найбільш вигідні умови постачання.

За її інформацією, система проведення розрахунків в умовах нового ринку електричної енергії надає можливість споживачам обирати для себе найбільш клієнто-орієнтовані комерційні пропозиції постачальників, а у разі необхідності - вільно та швидко змінювати постачальника шляхом приєднання до публічних комерційних пропозицій інших постачальників електричної енергії.

"Побутові та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг на недискримінаційних засадах. Ціни таких послуг будуть регульованими та стабільними. Плата за ці послуги з розподілу електричної енергії включаються постачальником універсальних послуг в єдиний платіжний документ за електричну енергію окремим рядком", - додала вона.

Регулятор пояснив переваги нової договірної системи на ринку електроенергії

Як повідомляло РБК-Україна, (НКРЕКП) розробила рекомендації стосовно закупівлі електроенергії для забезпечення потреб держави або територіальної громади.

Нагадаємо, з січня 2019 року, щоб забезпечити власне споживання електричної енергії, замовники повинні здійснювати окремо закупівлю послуг з розподілу електричної енергії та закупівлю електричної енергії.

Кабмін доручив регулятору перевірити облгази на дотримання законодавства Кабмін очікує рішення НКРЕКП щодо приєднання до електромереж
Новини України электричествоНКРЕКПдоговор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся