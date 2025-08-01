Цывинский пройдет полиграф, главу БЭБ могут назначить на следующей неделе, - Свириденко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко и Цивинского .

Свириденко рассказала, что сегодня утром разговаривала с Цивинским.

"Конкурсная комиссия приняла решение, а Правительство получило результаты дополнительных проверок. Мы все заинтересованы в том, чтобы БЭБ стал действенным институтом и имел реальное доверие - доверие бизнеса и всего украинского общества", - отметила она.

По словам премьера, они с Цивинским обсудили, как снять все вопросы и сомнения цивилизованным способом.

"Договорились с ним о прохождении полиграфа. Это гарантированно лишает ситуацию любых манипуляций и позволяет двигаться дальше", - отметила она.

В свою очередь Цивинский подтвердил эту информацию и отметил, что его разговор с премьером был конструктивным и по существу.

"Договорились действовать открыто и четко, чтобы снять все вопросы и двигаться вперед", - сказал он.

Напоследок Свириденко выразила надежду, что уже на следующей неделе правительство сможет принять соответствующее решение, которое позволит обновить работу БЭБ и будет значительным вкладом в положительную перезагрузку отношений между государством и бизнесом.