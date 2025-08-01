Цывинский пройдет полиграф, главу БЭБ могут назначить на следующей неделе, - Свириденко
Кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности Александр Цывинский пройдет полиграф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко и Цивинского.
Свириденко рассказала, что сегодня утром разговаривала с Цивинским.
"Конкурсная комиссия приняла решение, а Правительство получило результаты дополнительных проверок. Мы все заинтересованы в том, чтобы БЭБ стал действенным институтом и имел реальное доверие - доверие бизнеса и всего украинского общества", - отметила она.
По словам премьера, они с Цивинским обсудили, как снять все вопросы и сомнения цивилизованным способом.
"Договорились с ним о прохождении полиграфа. Это гарантированно лишает ситуацию любых манипуляций и позволяет двигаться дальше", - отметила она.
В свою очередь Цивинский подтвердил эту информацию и отметил, что его разговор с премьером был конструктивным и по существу.
"Договорились действовать открыто и четко, чтобы снять все вопросы и двигаться вперед", - сказал он.
Напоследок Свириденко выразила надежду, что уже на следующей неделе правительство сможет принять соответствующее решение, которое позволит обновить работу БЭБ и будет значительным вкладом в положительную перезагрузку отношений между государством и бизнесом.
Избрание директора БЭБ
Еще 25 июня Цывинский стал победителем конкурса на должность директора БЭБ.
Как сообщал народный депутат Ярослав Железняк, кандидатуру Цывинского поддержали трое представителей международных организаций, однако представители правительства не отдали ему ни одного голоса.
Уже 30 июня премьеру Украины, которым на тот момент был Денис Шмыгаль, передали представление о победителе конкурса на директора БЭБ.
Однако правительство не поддержало назначение Цывинского на должность директора БЭБ.
Подробнее о том, почему Кабинет министров фактически отказался признавать результаты конкурса по отбору нового главы Бюро экономической безопасности и что стоит за причиной отказа, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим также, что сам Цивинский вчера сообщил, что Служба безопасности Украины не обнаружила никаких оснований для его неназначения.