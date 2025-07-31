Скандал вокруг БЭБ: Цивинский заявляет, что СБУ не нашла причин для отказа ему

Победитель конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский заявил, что Служба безопасности Украины не обнаружила никаких оснований для его неназначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Цивинского.

"Никакого запроса со стороны Кабмина относительно моей кандидатуры в СБУ не поступало. Вся проверка происходила исключительно по обращению председателя конкурсной комиссии Лауры Стефан", - отметил Цывинский.

Он отметил, что письмо СБУ, на которое ссылался Кабинет Министров, было датировано 30 июня - уже после завершения конкурса и передачи документов в правительство.

"Второго экземпляра письма не существует. После возвращения из КМУ - он уничтожен. То есть, ни одного документа, официально содержащего "риски безопасности", сегодня не существует", - добавил он.

Цивинский отметил, что все этапы конкурса пройдены, документы поданы, и решение конкурсной комиссии принято единогласно в его пользу. Поэтому он призвал Кабинет Министров выполнить свои обязательства и завершить процесс назначения.

"Государственная организация, которая должна защищать экономику, должна начинаться не с маневров, а с принципов. Я прошел открытый конкурс. Все документы поданы. Решение комиссии принято. Теперь - решение за Кабинетом Министров Украины", - написал Цивинский.