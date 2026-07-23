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Руководитель оборонного завода сдал его на металлолом и купил элитные автомобили: детали аферы

11:38 23.07.2026 Чт
3 мин
Чиновник придумал хитрую схему на заводе ради наживы
aimg Елена Чупровская
Руководитель оборонного завода сдал его на металлолом и купил элитные автомобили: детали аферы Фото: чиновники разбирали оборонный завод на металлолом ради элитных авто (dbr.gov.ua)
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Руководитель оборонного предприятия, готовившегося к приватизации, вместе с подчиненными разобрал производственные цеха на металлолом, а вырученные деньги потратил на роскошные автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Завод разобрали на металлолом

Прокуроры сообщили новые подозрения бывшему исполняющему обязанности генерального директора государственного оборонного предприятия и трем его работникам.

По данным следствия, вместо того, чтобы управлять активами предприятия, которое находилось в стадии приватизации, мужчина вместе с подчиненными организовал схему его уничтожения.

Оборудование демонтировали, распилили и сдавали на металлолом. Правоохранители зафиксировали, как участники схемы по телефону согласовывали приезд покупателей металла, готовили его к вывозу и отправляли на пункты приемки. Ущерб государству составляет миллионы гривен.

Взятки за аренду складов

Это уже не первый эпизод по делу. Ранее этому руководителю и главному инженеру предприятия сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды - они сдавали складские помещения госпредприятия без заключения договоров аренды.

Парк элитных авто на подставных лиц

Во время войны подозреваемый обзавелся коллекцией дорогих автомобилей. Среди них: BMW M8; Mercedes-Benz CLS-Class; Lamborghini Murciélago. По данным следствия, автомобиль оформляли на родственников и знакомых, хотя фактически ими пользовался сам подозреваемый и нигде это не декларировал.

Афера по Audi RS7 Теперь мужчине сообщили новое подозрение - за внесение заведомо недостоверных сведений в декларации за 2024 и 2025 годы.

Один из самых показательных эпизодов - покупка Audi RS7 в 2024 году.

Автомобиль приобрели за 4 миллиона гривен, а в тот же день оформили на мать подозреваемого, указав в другом договоре стоимость всего 100 тысяч гривен.

Цена авто в документах снизилась в 40 раз за один день. Через пол года Audi перерегистрировали на третье лицо уже за 4,2 миллиона гривен, но в декларации за 2024 год машина так и не появилась.

Сумма недостоверных сведений в декларации за 2024 год составляет 11,5 миллиона гривен, а за 2025 год - почти 13 миллионов гривен.

Досудебное расследование по делу завершено, подозреваемым открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

Тем временемв Силах беспилотных систем разоблачили еще одного чиновника, который брал 2 тысячи долларов взятки за трудоустройство военного.

Командующий СБС Роберт Бровди заявил о нулевой толерантности к коррупции в группировке, а материалы передали в Государственное бюро расследований.

Напомним, ранее на взяточничестве поймали двух заместителей начальников областных управлений СБУ в Ровенской области - они требовали 620 тысяч долларов у руководителя янтарнодобывающей компании.

Злоумышленников задержали с поличным во время передачи части взятки.

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