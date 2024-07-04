Выгодная инвестиция. Как правильно вкладываться в недвижимость, чтобы заработать

Недвижимость всегда была одним из способов инвестирования и получения обратных выплат. Сейчас эксперты считают покупку квартиры и дальнейшую сдачу в аренду является выгодной инвестицией.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал СЕО и основатель Arena Bud Александр Курах.

Выгодно ли покупать квартиру, чтобы сдавать ее в аренду

"Спрос на покупку и аренду жилья вырос. Если брать довоенный период, среди арендаторов были местные жители (идет речь о западных регионах - ред.), а также те, которые приезжали из центральных и восточных областей Украины. С началом войны это все усилилось в несколько раз", - говорит Александр.

Поэтому, по его мнению, покупка квартиры и последующая сдача ее в аренду - это выгодная инвестиция.

Курах добавляет, что первую прибыль инвестор получит от непосредственно сдачи квартиры в аренду. Следующей, более длительной, станет капитализация.

"Если взять статистику последних лет, капитализация в западных городах (например, Свалява, Мукачево, Ужгород) составила 100% за шесть лет при том, что прогнозируемо она составляла до 80%. Относительно стоимости аренды так же увеличилась на 30-40%, а спрос вырос на 50%", - говорит он.

Как правильно инвестировать в недвижимость

Александр советует придерживаться трех шагов во время принятия решения:

прежде всего определиться с локацией, которая должна быть относительно безопасной территорией

выбрать и проанализировать застройщика

четко определить стоимость инвестирования и целесообразно ли оно

В дальнейшем могут быть два варианта инвестиций.

"Первый - это оплата 100% стоимости. Инвестор вкладывает средства в готовый объект, где почти нет рисков, но по большей стоимости. Или второй вариант - это инвестирование частями", - объясняет Александр.

Эксперты считают, что сегодня инвестиция в недвижимость выгодна (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

По его словам, оба варианта работают. Обычно оплата по частям примерно составляет 65% от всех инвестиций. Тогда можно распределить платеж на определенный период времени.

"Мы практикуем вариант, когда инвестор доплачивает последние части платежей непосредственно после ввода дома в эксплуатацию. Тогда инвестор видит дом, жилье, и у него нет никаких сомнений в том, что дом не будет достроен, а риски при этом - минимизированы", - приводит пример эксперт.

Риски инвестиций в недвижимость

Инвестиции в недвижимость считают одним из самых безопасных инвестиций, говорит Александр Курах.

Это связано с тем, что имущество со временем капитализируется и дорожает. А вот риски инвестирования в недвижимость минимальны.

Самое важное, что нужно сделать перед инвестированием в недвижимость, это тщательно изучить застройщика.

"Начиная от земельных участков, градостроительных условий, ограничений, проекта-экспертизы, проекта-разрешения до начала строительных работ. Это те моменты, которые следует проверять инвестору. Конечно, нужно проверить и фактор соответствия объекта к назначению земельного участка", - говорит эксперт.

Он советует выбирать девелоперов, которые строят на собственных земельных участках, поскольку это нивелирует риски, связанные с земельными участками.

Обращайте также внимание на то, может ли застройщик построить тот дом, который заявил.

"Нужно изучить историю девелопера, ознакомиться с построенными ЖК, за какой период они строились, какие были задержки и были ли они вообще", - отмечает Александр.

А еще обратите внимание на качество постройки. Недостатки можно заметить уже в течение первых пяти лет эксплуатации дома.