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Сколько стоит квартира в Польше и будет ли выгоднее купить в Украине

Польша, Четверг 11 июля 2024 07:30
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Сколько стоит квартира в Польше и будет ли выгоднее купить в Украине Сколько стоит квартира в Польше (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

С началом полномасштабного вторжения многие украинцы выехали в Польшу, где также начали исследовать местный рынок недвижимости. В целом, критерии установления стоимости на жилье в Польше похожи и на украинские.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали руководительница Европейского направления Ribas Hotels Group Анастасия Губанова и директор по развитию "Креатор-Буд" Дмитрий Струк.

Сколько стоит квартира в Польше

По словам Анастасии, стоимость квартир в Польше зависит от многих факторов, таких как место, размер, тип здания и состояние недвижимости.

"Средняя стоимость квадратного метра в Польше сейчас колеблется от 7 000 до 12 000 злотых (приблизительно 73 000-124 000 гривен - ред.) в зависимости от города. Например, в Варшаве цены самые высокие, а в меньших городах или сельской местности могут быть значительно ниже", - говорит Анастасия.

Где выгоднее купить квартиру: в Польше или Украине

Эксперт убеждена, что это зависит от потребностей и возможностей того, кто в поисках собственного жилья.

Факторы, которые при этом следует учесть:

  • экономическая устойчивость. В Польше экономика более стабильная, что снижает риски для инвестиций.
  • правовая безопасность. В Польше более прозрачна правовая система, что делает процесс покупки недвижимости менее рискованным.
  • качество жизни. В Польше высшее качество жизни благодаря лучшей инфраструктуре, медицине и образованию.
  • перспективы роста цен. Недвижимость в Украине может иметь потенциал для роста цен в будущем.

"Но это относительно квартир, а доходная недвижимость значительно выше, и цена зависит от инфраструктуры и локации", - отмечает Анастасия.

"Если сравнить проекты, которые мы строим в Киеве и Катовице, то в Киеве апартаменты в центре города без ремонта площадью от 50 метров и ценой от 3 900 долларов за квадратный метр, а в Катовице апартаменты возле парка с ремонтом площадью от 18 метров, цена от 3 600 евро. Можно даже сказать, что в Польше покупать выгоднее, но смотря с чем сравнивать", - добавляет Дмитрий Струк.

Стоимость на квартиры в Киеве

Минимальная средняя цена на однокомнатные квартиры составляет 41 900 долларов. На такую стоимость можно рассчитывать в поисках жилья в Деснянском районе.

Традиционно самые высокие цены на недвижимость на Печерске - в среднем 112 500 долларов. Между следующим "лидером" рейтинга существенная разница. Речь идет о Шевченковском районе, где квартира обойдется в среднем 79 000 долларов.

Следует отметить, что расценки - это среднее значение стоимости квартиры с ремонтом и без него.

Приблизительно одинаковые цены можно найти в Оболонском (53 700 долларов), Соломенском (58 000 долларов), Подольском (58 000 долларов) и Днепровском. (59 900 долларов) районах.

Говоря о двухкомнатных квартирах, самыми дешевыми они остаются в Деснянском районе - 56 700 долларов. А самыми дорогими все-таки в Печерском районе - 170 000 долларов.

Трехкомнатная квартира на Печерске будет стоить в среднем 299 000 долларов, а в Деснянском районе - 71 000 в валюте.

В дальнейшем ставки растут до 87 000 долларов в Святошинском и 99 000 долларов в Днепровском районе.

Раньше мы рассказывали, как правильно инвестировать в недвижимость, чтобы зарабатывать.

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