Цены на золото продолжают стремительно расти: Reuters назвало ключевые причины

Среда 21 января 2026 08:00
UA EN RU
Цены на золото продолжают стремительно расти: Reuters назвало ключевые причины Фото: цены на золото продолжают стремительно расти (flickr.com/National Bank Of Ukraine)
Автор: Константин Широкун

Мировые цены на золото выросли до рекордно высокой отметки в более 4800 долларов за унцию на фоне роста спроса и снижения курса доллара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, спотовая цена на золото выросла на 1,2% до 4821,26 долларов за унцию после того, как ранее на сессии она достигла рекордных 4843,67 долларов. Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале выросли на 1% до 4813,50 долларов за унцию.

"Это потеря доверия к США, вызванная шагами президента США Дональда Трампа о введении тарифов против Европы и усиление давления в попытке захватить Гренландию. Рост цен на золото отражает опасения глобальной геополитической напряженности", - сказал Кайл Родда, старший рыночный аналитик Capital.com.

По словам Родды, инвесторы продают доллар и казначейские облигации, особенно долгосрочные, и покупают золото, потому что сейчас доверие к золоту больше, чем к валюте США.

Он также отметил, что слабый доллар делает драгоценные металлы, цена которых зависит от доллара, дешевле для иностранных покупателей.

Кроме того, спотовая цена на серебро упала на 1% до 93,59 доллара за унцию после достижения рекордного максимума в 95,87 доллара во вторник.

Спотовая платина снизилась на 0,7% до 2445,96 долларов за унцию после достижения рекордных 2511,80 долларов ранее в тот же день, тогда как палладий снизился на 0,5% до 1857,19 долларов.

Напомним, цены на золото и серебро резко начали расти в конце декабря 2025 года. Этому, в частности, способствовала геополитическая нестабильность. 22 декабря цена на золото выросла до исторического максимума. Стоимость драгоценного металла достигла лучшего годового результата более чем за четыре десятилетия.

Так, вчера, 20 января, цены на золото впервые в истории превысили 4700 долларов за унцию на фоне стремления президента США захватить Гренландию.

