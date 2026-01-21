Цены на золото продолжают стремительно расти: Reuters назвало ключевые причины

Мировые цены на золото выросли до рекордно высокой отметки в более 4800 долларов за унцию на фоне роста спроса и снижения курса доллара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Так, спотовая цена на золото выросла на 1,2% до 4821,26 долларов за унцию после того, как ранее на сессии она достигла рекордных 4843,67 долларов. Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале выросли на 1% до 4813,50 долларов за унцию.

"Это потеря доверия к США, вызванная шагами президента США Дональда Трампа о введении тарифов против Европы и усиление давления в попытке захватить Гренландию. Рост цен на золото отражает опасения глобальной геополитической напряженности", - сказал Кайл Родда, старший рыночный аналитик Capital.com.

По словам Родды, инвесторы продают доллар и казначейские облигации, особенно долгосрочные, и покупают золото, потому что сейчас доверие к золоту больше, чем к валюте США.

Он также отметил, что слабый доллар делает драгоценные металлы, цена которых зависит от доллара, дешевле для иностранных покупателей.

Кроме того, спотовая цена на серебро упала на 1% до 93,59 доллара за унцию после достижения рекордного максимума в 95,87 доллара во вторник.

Спотовая платина снизилась на 0,7% до 2445,96 долларов за унцию после достижения рекордных 2511,80 долларов ранее в тот же день, тогда как палладий снизился на 0,5% до 1857,19 долларов.