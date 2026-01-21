Ціни на золото продовжують стрімко зростати: Reuters назвало ключові причини

Світові ціни на золото зросли до рекордно високої позначки у понад 4800 доларів за унцію на тлі росту попиту та зниження курсу долара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Так, спотова ціна на золото зросла на 1,2% до 4821,26 доларів за унцію після того, як раніше на сесії вона досягла рекордних 4843,67 доларів. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому зросли на 1% до 4813,50 доларів за унцію.

"Це втрата довіри до США, спричинена кроками президента США Дональда Трампа щодо запровадження тарифів проти Європи та посилення тиску у спробі захопити Гренландію. Ріст цін на золото відображає побоювання глобальної геополітичної напруженості", – сказав Кайл Родда, старший ринковий аналітик Capital.com.

За словами Родди, інвестори продають долар і казначейські облігації, особливо довгострокові, і купують золото, тому що зараз довіра до золота більша, ніж до валюти США.

Він також зазначив, що слабший долар робить дорогоцінні метали, ціна яких залежить від долара, дешевшими для іноземних покупців.

Окрім того, спотова ціна на срібло впала на 1% до 93,59 долара за унцію після досягнення рекордного максимуму в 95,87 долара у вівторок.

Спотова платина знизилася на 0,7% до 2445,96 доларів за унцію після досягнення рекордних 2511,80 доларів раніше того ж дня, тоді як паладій знизився на 0,5% до 1857,19 доларів.