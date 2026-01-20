Цены на золото впервые в истории превысили 4700 долларов за унцию из-за стремления президента США Дональда Трампа захватить Гренландию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет издание, во вторник цена на золото впервые превысила 4700 долларов за унцию, тогда как цена на серебро торговалась вблизи рекордно высокого уровня, поскольку угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные тарифы на европейских союзников ухудшили мировые настроения и вызвали ажиотаж в безопасные активы.

Спотовая цена на золото выросла на 0,7% до 4 699,93 доллара за унцию, достигнув ранее исторического максимума в 4 701,23 доллара.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале выросли на 2,4% до 4 706,50 доллара за унцию.

Спотовая цена на серебро упала на 0,4% до 94,27 доллара за унцию после достижения рекордного максимума в 94,72 доллара в начале сессии.

Среди других драгоценных металлов, спотовая платина снизилась на 0,8% до 2 355,60 долларов за унцию, тогда как палладий снизился на 0,7% до 1 828,58 доллара.

"Революционный подход Трампа к международным делам и его желание снизить процентные ставки очень хорошо подходят драгоценным металлам, что отражается в бешеном росте цен на золото и серебро", - рассказал один из аналитиков.

Он отметил, что второй срок Трампа до сих пор был "благом для драгоценных металлов, а его нетрадиционный подход к политике играл на руку золоту и серебру".

Цены на золото выросли более чем на 70% с тех пор, как Трамп начал свой второй срок год назад.