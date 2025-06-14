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Цены взлетели, а фондовые рынки рухнули: стало известно о последствиях атак Израиля на Иран

Суббота 14 июня 2025 02:51
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Цены взлетели, а фондовые рынки рухнули: стало известно о последствиях атак Израиля на Иран Иллюстративное фото: фондовая биржа (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

После ударов Израиля по объектам в Иране цены на нефть и золото резко выросли, а фондовые рынки закрылись падением индексов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке спровоцировала резкий рост цен. Нефть марки Brent подорожала более чем на 7%, ненадолго поднявшись до отметки выше 75 долларов за баррель. Это был самый высокий показатель с апреля 2025 года.

Цена на золото выросла примерно на 1% и составила 3426 долларов за унцию. Это близко к апрельскому рекордному максимуму в 3500 долларов.

В то же время акции на фондовых биржах обвалились. Индекс Dow Jones на Уолл-стрит упал на 1,8%, S&P 500 - на 1,1%, а Nasdaq - на 1,3%.

Акции авиакомпаний, включая Delta, United и American, упали на фоне опасений, что цены на топливо могут вырасти, если будут проблемы с поставками нефти.

На Лондонской бирже компания IAG, владеющая British Airways, потеряла 3,7%, а акции авиакомпании EasyJet завершили торги снижением на 2,7%.

В Европе основные рынки Германии, Франции, Италии и Испании закрылись с показателями как минимум на 1% ниже, чем днем ранее. В Лондоне FTSE 100 завершил день падением на 34 пункта до 8850, что на 0,4% ниже рекордного максимума в четверг.

Акции упали также и в Азии. Японский Nikkei потерял 1,3%, южнокорейский Kospi - 1,1%, а гонконгский Hang Seng - 0,8%.

Атака Израиля на Иран 13 июня

Изаиль провел операцию "Львиный народ", нанеся удары по военным и ядерным объектам Ирана.

Армия обороны Израиля сообщила, что ударила по военным базам страны. Главной целью израильских военных были системы ПВО и ракетные установки.

Также был атакован объект обогащения урана в городе Натанз. Кроме того, авиация нанесла удары по стратегическим объектам Ирана, в том числе, по подземному ядерному комплексу Фордо.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что Израиль уничтожил наземную часть завода по обогащению урана в иранском Натанзе. По его словам, уровень радиации за пределами объекта остается без изменений.

В результате ночного удара как минимум 20 иранских высокопоставленных командиров были ликвидированы.

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