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Израиль заявил об атаке на военные базы Ирана: "прилеты" по ПВО и не только

Суббота 14 июня 2025 00:55
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Израиль заявил об атаке на военные базы Ирана: "прилеты" по ПВО и не только Иллюстративное фото: Израиль ударил по военным базам Ирана (x.com/IAFsite)
Автор: Иван Носальский

Израильская армия ударила по военным базам Ирана. Главной целью стали системы ПВО и ракетные установки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ в Telegram.

Как отметили в Армии обороны Израиля, целью атаки стали военные базы иранских ВВС "Хамадан" и "Табриз" на западе Ирана. В результате удара база "Табриз" была "уничтожена".

"ЦАХАЛ нанес удары и обезвредил десятки целей, принадлежащих системе противовоздушной обороны иранского режима, беспилотные летательные аппараты и ракетные установки класса "земля-земля", - добавили военные.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в пятницу, 13 июня, израильская армия атаковала Иран ракетами. В результате ударов было поражено большое количество военных объектов.

В частности, целями Израиля стали ядерные объекты Ирана. Речь о предприятиях по обогащению урана в Натанге и Фордо.

Это произошло на фоне того, как США и Иран не смогли договориться о новой ядерной сделке.

Детальнее об ударе Израиля - в материале РБК-Украина.

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