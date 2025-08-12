Цены на жилье в Украине подскочили: какие регионы бьют рекорды и чего ждать дальше

Как изменились цены на недвижимость за 6-12 месяцев

"За последние 6-12 месяцев цены выросли почти во всех регионах. На вторичном рынке средняя цена по стране поднялась на 5% за первые пять месяцев 2025 года. В Ровно - рекордный рост на 23% за год. На первичном рынке средний прирост - +14%, с лидерами, такими как Кропивницкий (+33%)", - говорит эксперт.

Отметим, что теперь однокомнатная квартира на вторичном рынке в Ровно стоит 51 500 долларов, а "квадрат" на первичке в Кропивницком - 960 долларов.

По данным ЛУН, самые дорогие сейчас однокомнатные квартиры на вторичном рынке в Киеве, Львове и Ужгороде - 65 тысяч, 64 700 и 63 тысячи долларов, соответственно. Дешевле всего такое жилье стоит в Херсоне, Запорожье и Николаеве - 15 тысяч, 16 500 и 20 тысяч долларов соответственно.

На первичном рынке тройка лидеров неизменна - Львов, Киев и Ужгород. Здесь "квадрат" в новостройке продают за 1 370, 1300 и 1 150 долларов, соответственно. Самые низкие цены на первичке - в Запорожье, Сумах и Харькове. В среднем 1 кв. м стоит 600, 620 и 670 долларов.

Цены на однокомнатные квартиры в Украине на вторичном рынке (скриншот сайта ЛУН)

Что будет с ценами до конца года

"Прогнозы - осторожно оптимистичные: по оценке аналитиков ЛУН, ожидается дальнейшая стабилизация и плавный рост, однако в первую очередь все зависит от ситуации на фронте", - отмечает Судилковский.

При этом эксперт добавляет, что благодаря государственной ипотечной программе в дальнейшем будет расти спрос на жилье в новостройках.