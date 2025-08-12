Ціни на житло в Україні підскочили: які регіони б’ють рекорди та чого чекати далі

За останній рік вартість нерухомості в Україні зросла майже в усіх регіонах і на всі види житла. На вторинному ринку середня ціна піднялася на 5% лише за перші п’ять місяців 2025 року, первинка в середньому подорожчала на 14%.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів бренд та бізнес директор ЛУН Денис Суділковський.
"За останні 6-12 місяців ціни зросли майже в усіх регіонах. На вторинному ринку середня ціна по країні піднялася на 5% за перші п’ять місяців 2025 року. У Рівному - рекордне зростання на 23% за рік. На первинному ринку середній приріст - +14%, із лідерами, як-от Кропивницький (+33%)", - каже експерт.
Зазначимо, що тепер однокімнатна квартира на вторинному ринку у Рівному коштує 51 500 доларів, а "квадрат" на первинці у Кропивницькому - 960 доларів.
За даними ЛУН, найдорожчі зараз однокімнатні квартири на вторинному ринку у Києві, Львові та Ужгороді - 65 тисяч, 64 700 та 63 тисячі доларів, відповідно. Найдешевше таке житло коштує у Херсоні, Запоріжжі та Миколаєві - 15 тисяч, 16 500 та 20 тисяч доларів, відповідно.
На первинному ринку трійка лідерів незмінна - Львів, Київ та Ужгород. Тут "квадрат" у новобудові продають за 1 370, 1300 та 1 150 доларів, відповідно. Найнижчі ціни на первинці - у Запоріжжі, Сумах та Харкові. В середньому 1 кв. м коштує 600, 620 та 670 доларів.
"Прогнози - обережно оптимістичні: за оцінкою аналітиків ЛУН, очікується подальша стабілізація та плавне зростання, проте в першу чергу все залежить від ситуації на фронті", - зазначає Суділковський.
При цьому експерт додає, що завдяки державній іпотечній програмі надалі зростатиме попит на житло у новобудовах.
