Ціни на житло в Україні підскочили: які регіони б’ють рекорди та чого чекати далі

Як змінились ціни на нерухомість за 6-12 місяців

"За останні 6-12 місяців ціни зросли майже в усіх регіонах. На вторинному ринку середня ціна по країні піднялася на 5% за перші п’ять місяців 2025 року. У Рівному - рекордне зростання на 23% за рік. На первинному ринку середній приріст - +14%, із лідерами, як-от Кропивницький (+33%)", - каже експерт.

Зазначимо, що тепер однокімнатна квартира на вторинному ринку у Рівному коштує 51 500 доларів, а "квадрат" на первинці у Кропивницькому - 960 доларів.

За даними ЛУН, найдорожчі зараз однокімнатні квартири на вторинному ринку у Києві, Львові та Ужгороді - 65 тисяч, 64 700 та 63 тисячі доларів, відповідно. Найдешевше таке житло коштує у Херсоні, Запоріжжі та Миколаєві - 15 тисяч, 16 500 та 20 тисяч доларів, відповідно.

На первинному ринку трійка лідерів незмінна - Львів, Київ та Ужгород. Тут "квадрат" у новобудові продають за 1 370, 1300 та 1 150 доларів, відповідно. Найнижчі ціни на первинці - у Запоріжжі, Сумах та Харкові. В середньому 1 кв. м коштує 600, 620 та 670 доларів.

Ціни на однокімнатні квартири в Україні на вторинному ринку (скриншот сайту ЛУН)

Що буде з цінами до кінця року

"Прогнози - обережно оптимістичні: за оцінкою аналітиків ЛУН, очікується подальша стабілізація та плавне зростання, проте в першу чергу все залежить від ситуації на фронті", - зазначає Суділковський.

При цьому експерт додає, що завдяки державній іпотечній програмі надалі зростатиме попит на житло у новобудовах.