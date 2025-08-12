Обвал цен и спроса? Что на самом деле происходит на рынке недвижимости в 2025 году

Рынок недвижимости в 2025 году сохраняет стабильность: спрос на аренду высокий, а покупательская активность на вторичке достигла 70-80% довоенного уровня. Ожидаемого обвала цен на первичку так и не произошло.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бренд и бизнес директор ЛУН Денис Судилковский.

Какие тенденции на рынке недвижимости 2025 года

"Спрос на жилье остается стабильно высоким, особенно на аренду. Квартиры сдаются быстрее, на рынке покупки - стабильность: активность покупателей держится примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Рынок в целом адаптировался к условиям войны, стал менее эмоциональным к угрозам, хотя испытывает давление из-за инфляции и доступности ипотеки", - говорит Судилковский.

По его словам, самым горячим сегментом остается аренда. В августе квартира в Киеве сдается в среднем за 6 дней.

"Вторичный рынок покупки также восстановился. Активность достигла 70-80% довоенного уровня. Те, кто ждали обвала цен на первичке - так и не дождались. Валютные колебания, удешевление доллара относительно евро снова напомнили об актуальности идеи приобрести жилье, чтобы деньги не проедала инфляция", - добавляет эксперт.

На рынок недвижимости также повлияла катастрофическая ситуация с рабочей силой на стройках, поскольку значительное количество мужчин пошли на фронт. Кроме этого, дорогая логистика, ограниченный выбор контракторов тоже усложнили ситуацию и спровоцировали подорожание.

Спрос на первичку в дальнейшем будет расти

"В этом месяце представили государственную стратегию развития ипотечного рынка, которая имеет целью сделать покупку жилья доступной. Это должно побудить к дальнейшему развитию первичного рынка, потому что один из фокусов - это именно предоставить украинцам возможность покупать современное жилье", - говорит Судилковский.

При этом развитие ипотеки еще дополнительно поднимет спрос на новые метры и первичка, вероятно, продолжит свой рост.

"Хотя, конечно, больше всего на цены влияют успехи ВСУ на фронте", - отмечает эксперт.

Цены на первичном рынке Украины (скриншот сайта ЛУН)