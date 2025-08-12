ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Обвал цен и спроса? Что на самом деле происходит на рынке недвижимости в 2025 году

Вторник 12 августа 2025 14:11
UA EN RU
Обвал цен и спроса? Что на самом деле происходит на рынке недвижимости в 2025 году Что с рынком недвижимости в Украине (фото: luckyland dim)
Автор: Василина Копытко

Рынок недвижимости в 2025 году сохраняет стабильность: спрос на аренду высокий, а покупательская активность на вторичке достигла 70-80% довоенного уровня. Ожидаемого обвала цен на первичку так и не произошло.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бренд и бизнес директор ЛУН Денис Судилковский.

Какие тенденции на рынке недвижимости 2025 года

"Спрос на жилье остается стабильно высоким, особенно на аренду. Квартиры сдаются быстрее, на рынке покупки - стабильность: активность покупателей держится примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Рынок в целом адаптировался к условиям войны, стал менее эмоциональным к угрозам, хотя испытывает давление из-за инфляции и доступности ипотеки", - говорит Судилковский.

По его словам, самым горячим сегментом остается аренда. В августе квартира в Киеве сдается в среднем за 6 дней.

"Вторичный рынок покупки также восстановился. Активность достигла 70-80% довоенного уровня. Те, кто ждали обвала цен на первичке - так и не дождались. Валютные колебания, удешевление доллара относительно евро снова напомнили об актуальности идеи приобрести жилье, чтобы деньги не проедала инфляция", - добавляет эксперт.

На рынок недвижимости также повлияла катастрофическая ситуация с рабочей силой на стройках, поскольку значительное количество мужчин пошли на фронт. Кроме этого, дорогая логистика, ограниченный выбор контракторов тоже усложнили ситуацию и спровоцировали подорожание.

Спрос на первичку в дальнейшем будет расти

"В этом месяце представили государственную стратегию развития ипотечного рынка, которая имеет целью сделать покупку жилья доступной. Это должно побудить к дальнейшему развитию первичного рынка, потому что один из фокусов - это именно предоставить украинцам возможность покупать современное жилье", - говорит Судилковский.

При этом развитие ипотеки еще дополнительно поднимет спрос на новые метры и первичка, вероятно, продолжит свой рост.

"Хотя, конечно, больше всего на цены влияют успехи ВСУ на фронте", - отмечает эксперт.

Обвал цен и спроса? Что на самом деле происходит на рынке недвижимости в 2025 годуЦены на первичном рынке Украины (скриншот сайта ЛУН)

Читайте также о том, что за последние полгода стоимость аренды жилья в Киеве выросла на 14-22%. Стремительное подорожание началось еще в феврале.

Ранее мы писали о том, что в первой половине 2025 года вторичный рынок жилья в Украине демонстрирует преимущественный рост цен. Самыми дорогими остаются квартиры в Киеве, Львове, Виннице, Ужгороде, Одессе и Ивано-Франковске. В то же время наибольший прирост цен на 1-, 2- и 3-комнатные квартиры зафиксирован в Харькове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жилье Цены в Украине
Новости
РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: есть жертва и раненые
РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: есть жертва и раненые
Аналитика
Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа