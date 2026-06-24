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Цены упали на 22% за неделю: сколько сейчас стоит молодой картофель в Украине

13:47 24.06.2026 Ср
2 мин
Продавцы ожидают, что картофель еще больше подешевеет в ближайшее время
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Молодой картофель (freepik.com)

В Украине продолжает дешеветь молодой картофель. За последнюю неделю цены на него снизились в среднем на 22% из-за увеличения предложения в местных хозяйствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit .

Главное:

  • Стремительное удешевление: За последнюю неделю стоимость молодого картофеля снизилась в среднем на 22%.
  • Актуальные ценники: Сейчас украинские фермеры отпускают картофель нового урожая по цене 20-30 гривен за килограмм.
  • Причины снижения цен: Главным фактором стало сезонное увеличение предложения. Сейчас ранний картофель в среднем на 10% дешевле, чем в конце июня прошлого года.
  • Сдерживающий фактор: Более резкому обвалу цен пока мешает стабильно высокий спрос со стороны покупателей.
  • Прогноз на будущее: Аналитики EastFruit прогнозируют снижение цен в ближайшие недели.

Что происходит с ценами

Сейчас производители продают картофель нового урожая по 20-30 гривен за килограмм. Еще неделю назад цены были заметно выше.

По словам участников рынка, основной причиной удешевления стало сезонное увеличение предложения. Все больше фермеров начинает собирать новый урожай и вывозить его на продажу, поэтому продукции на рынке становится больше.

В то же время более резкого падения цен пока не происходит из-за стабильного спроса на ранний картофель . Покупатели активно интересуются продукцией нового урожая, что частично сдерживает дальнейшее удешевление.

Также стоит отметить, что сейчас молодой картофель стоит в среднем на 10% дешевле, чем в конце июня прошлого года.

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Продолжат ли падать цены

Эксперты не исключают, что цены продолжат снижаться и в ближайшие недели. На рынок ежедневно будут поступать новые партии картофеля из украинских хозяйств, а значит, предложение будет расти и дальше.

Так что, если нынешние темпы уборки урожая сохранятся, украинцы могут увидеть еще более низкие цены на молодой картофель уже в ближайшее время.

Напомним, ранее аналитики фиксировали рост цен на раннюю капусту из-за сезонного сокращения предложения. На рынке томатов наблюдается противоположная тенденция - из-за массового поступления овощей из летних теплиц цены на помидоры продолжают снижаться.

РБК-Украина ранее писало, что в течение недели в Украине кроме картофеля подешевели помидоры, кабачки, зелень, вишня и малина , в то время как черешня, клубника, голубика, персики, некоторые виды капусты и лук существенно подорожали. Наибольший спрос среди оптовых покупателей наблюдается на клубнику, черешню, чеснок и сахарную кукурузу.

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