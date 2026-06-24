Цены упали на 22% за неделю: сколько сейчас стоит молодой картофель в Украине

Главное: Стремительное удешевление: За последнюю неделю стоимость молодого картофеля снизилась в среднем на 22%.

За последнюю неделю стоимость молодого картофеля снизилась в среднем на 22%. Актуальные ценники: Сейчас украинские фермеры отпускают картофель нового урожая по цене 20-30 гривен за килограмм.

Сейчас украинские фермеры отпускают картофель нового урожая по цене 20-30 гривен за килограмм. Причины снижения цен: Главным фактором стало сезонное увеличение предложения. Сейчас ранний картофель в среднем на 10% дешевле, чем в конце июня прошлого года.

Главным фактором стало сезонное увеличение предложения. Сейчас ранний картофель в среднем на 10% дешевле, чем в конце июня прошлого года. Сдерживающий фактор: Более резкому обвалу цен пока мешает стабильно высокий спрос со стороны покупателей.

Более резкому обвалу цен пока мешает стабильно высокий спрос со стороны покупателей. Прогноз на будущее: Аналитики EastFruit прогнозируют снижение цен в ближайшие недели.

Что происходит с ценами

Сейчас производители продают картофель нового урожая по 20-30 гривен за килограмм. Еще неделю назад цены были заметно выше.

По словам участников рынка, основной причиной удешевления стало сезонное увеличение предложения. Все больше фермеров начинает собирать новый урожай и вывозить его на продажу, поэтому продукции на рынке становится больше.

В то же время более резкого падения цен пока не происходит из-за стабильного спроса на ранний картофель . Покупатели активно интересуются продукцией нового урожая, что частично сдерживает дальнейшее удешевление.

Также стоит отметить, что сейчас молодой картофель стоит в среднем на 10% дешевле, чем в конце июня прошлого года.

Продолжат ли падать цены

Эксперты не исключают, что цены продолжат снижаться и в ближайшие недели. На рынок ежедневно будут поступать новые партии картофеля из украинских хозяйств, а значит, предложение будет расти и дальше.

Так что, если нынешние темпы уборки урожая сохранятся, украинцы могут увидеть еще более низкие цены на молодой картофель уже в ближайшее время.