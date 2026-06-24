Цены упали на 22% за неделю: сколько сейчас стоит молодой картофель в Украине

В Украине продолжает дешеветь молодой картофель. За последнюю неделю цены на него снизились в среднем на 22% из-за увеличения предложения в местных хозяйствах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit .
Главное:
Сейчас производители продают картофель нового урожая по 20-30 гривен за килограмм. Еще неделю назад цены были заметно выше.
По словам участников рынка, основной причиной удешевления стало сезонное увеличение предложения. Все больше фермеров начинает собирать новый урожай и вывозить его на продажу, поэтому продукции на рынке становится больше.
В то же время более резкого падения цен пока не происходит из-за стабильного спроса на ранний картофель . Покупатели активно интересуются продукцией нового урожая, что частично сдерживает дальнейшее удешевление.
Также стоит отметить, что сейчас молодой картофель стоит в среднем на 10% дешевле, чем в конце июня прошлого года.
Эксперты не исключают, что цены продолжат снижаться и в ближайшие недели. На рынок ежедневно будут поступать новые партии картофеля из украинских хозяйств, а значит, предложение будет расти и дальше.
Так что, если нынешние темпы уборки урожая сохранятся, украинцы могут увидеть еще более низкие цены на молодой картофель уже в ближайшее время.
Напомним, ранее аналитики фиксировали рост цен на раннюю капусту из-за сезонного сокращения предложения. На рынке томатов наблюдается противоположная тенденция - из-за массового поступления овощей из летних теплиц цены на помидоры продолжают снижаться.
РБК-Украина ранее писало, что в течение недели в Украине кроме картофеля подешевели помидоры, кабачки, зелень, вишня и малина , в то время как черешня, клубника, голубика, персики, некоторые виды капусты и лук существенно подорожали. Наибольший спрос среди оптовых покупателей наблюдается на клубнику, черешню, чеснок и сахарную кукурузу.