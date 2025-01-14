Цены упали на 12%. В каких городах больше всего подешевело жилье в новостройках

Где подешевели новостройки

За последние полгода цены на новостройки больше всего упали в Запорожье - на 12% в валюте. Сейчас там "квадрат" жилья продают за 630 долларов. Недвижимость в городе резко подешевела из-за приближения линии фронта, но несмотря на это, за 2024 год в Запорожье ввели в эксплуатацию 400 квартир. Сейчас там в продаже 11 новостроек, 6 застройщиков предоставляют рассрочку и в 5-ти можно взять жилье в ипотеку по программе "єОселя".

На 11% в валюте снизились цены в новостройках Ужгорода. 1 кв. м сейчас там продают за 1 070 долларов. Эксперты это объясняют тем, что стоимость недвижимости в Ужгороде во время войны достигла своего максимума, поэтому людям теперь выгоднее вкладываться в другие города на западе Украины, которые также считаются безопасными. В Ужгороде сейчас в продаже 40 новостроек, за прошлый год ввели в эксплуатацию 1 550 новых квартир, что на 87% больше, чем в 2023 году.

Жилье в новостройках Харькова подешевело на 10%, цена упала до 620 долларов за 1 кв. м. Однако спрос на квартиры в городе есть, больше всего в них заинтересованы люди, получившие компенсацию от государства за разрушенное в результате войны жилье в Харьковской области.

В Николаеве и Житомире недвижимость подешевела на 7%. "Квадрат" в новостройках продают за 660 и 700 долларов, соответственно. В Сумах и Полтаве цены упали на 6 и 5%. Сейчас в этих городах 1 кв. м стоит 600 и 770 долларов.

Стоимость жилья во Львове в новостройках снизилась на 4%, но даже несмотря на это, недвижимость там остается самой дорогой в Украине. "Квадрат" на первичном рынке стоит в среднем 1300 долларов. Львов также входит в тройку лидеров по наибольшему количеству сданного жилья в эксплуатацию - 5 420 квартир за 2024 год. Сейчас в городе 128 новостроек в продаже.

В Киеве и Днепре цены на новостройки упали на 3%. 1 кв. м продают за 1 230 и 1 060 долларов, соответственно. За прошлый год столица стала лидером по сдаче нового жилья - 10 730 квартир, в Днепре этот показатель составляет 1 340.

На 1% подешевело жилье в Черновцах, Одессе и Чернигове. В среднем "квадрат" в новостройках там продают за 970, 950 и 690 долларов, соответственно.

Цены на недвижимость на первичном рынке в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)

Где подорожало жилье на первичном рынке

Больше всего новостройки подорожали в Кропивницком - на 8% в валюте за полгода, цены достигли 1 070 долларов за 1 кв. м. За прошлый год в городе появилось 3 новых ЖК, при этом не было сдано в эксплуатацию ни одной квартиры.

Также на 8% выросли цены в Ровно, там "квадрат" недвижимости на первичном рынке продают за 920 долларов. Отметим, что в прошлом году этот город стал лидером по росту цен на вторичном рынке - квартиры подорожали сразу на 23% в валюте.

На 4% поднялись цены в Черкассах и Ивано-Франковске, в среднем 1 кв. м там продают за 710 и 830 долларов, соответственно. А в Тернополе недвижимость в новостройках подорожала на 3%, там "квадрат" стоит 690 долларов.

В Луцке и Хмельницком стоимость жилья в новостройках выросла на 2%, 1 кв. м в этих городах продают за 850 и 650 долларов, соответственно.

Добавим, что данных о Херсоне и оккупированных городах - нет.

Минимальный средний взнос для покупки жилья в ипотеку по программе "єОселя" (скриншот сайта ЛУН)