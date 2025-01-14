Ціни впали на 12%. У яких містах найбільше подешевшало житло у новобудовах

Де подешевшали новобудови

За останні пів року ціни на новобудови найбільше впали у Запоріжжі - на 12% у валюті. Зараз там "квадрат" житла продають за 630 доларів. Нерухомість у місті різко подешевшала через наближення лінії фронту, але попри це, за 2024 рік у Запоріжжі ввели в експлуатацію 400 квартир. Зараз там у продажу 11 новобудов, 6 забудовників надають розтермінування та у 5-ти можна взяти житло в іпотеку за програмою "єОселя".

На 11% у валюті знизились ціни у новобудовах Ужгорода. 1 кв. м зараз там продають за 1 070 доларів. Експерти це пояснюють тим, що вартість нерухомості в Ужгороді під час війни досягла свого максимуму, тому людям тепер вигідніше вкладатись в інші міста на заході України, які також вважаються безпечними. В Ужгороді зараз у продажу 40 новобудов, за минулий рік ввели в експлуатацію 1 550 нових квартир, що на 87% більше, ніж у 2023 році.

Житло у новобудовах Харкова подешевшало на 10%, ціна впала до 620 доларів за 1 кв. м. Втім, попит на квартири у місті є, найбільше у них зацікавлені люди, які отримали компенсацію від держави за зруйноване внаслідок війни житло на Харківщині.

У Миколаєві і Житомирі нерухомість подешевшала на 7%. "Квадрат" у новобудовах продають за 660 і 700 доларів, відповідно. У Сумах і Полтаві ціни впали на 6 і 5%. Зараз у цих містах 1 кв. м коштує 600 і 770 доларів.

Вартість житла у Львові у новобудовах знизилась на 4%, але навіть попри це, нерухомість там залишається найдорожчою в Україні. "Квадрат" на первинному ринку коштує в середньому 1300 доларів. Львів також входить у трійку лідерів із найбільшої кількості зданого житла в експлуатацію - 5 420 квартир за 2024 рік. Зараз у місті 128 новобудов у продажу.

У Києві та Дніпрі ціни на новобудови впали на 3%. 1 кв. м продають за 1 230 і 1 060 доларів, відповідно. За минулий рік столиця стала лідером зі здачі нового житла - 10 730 квартир, у Дніпрі цей показник становить 1 340.

На 1% подешевшало житло у Чернівцях, Одесі та Чернігові. В середньому "квадрат" у новобудовах там продають за 970, 950 і 690 доларів, відповідно.

Ціни на нерухомість на первинному ринку у різних містах України (скриншот сайту ЛУН)

Де подорожчало житло на первинному ринку

Найбільше новобудови подорожчали у Кропивницькому - на 8% у валюті за пів року, ціни сягнули 1 070 доларів за 1 кв. м. За минулий рік у місті з'явилось 3 нових ЖК, при цьому не було здано в експлуатацію жодної квартири.

Також на 8% зросли ціни у Рівному, там "квадрат" нерухомості на первинному ринку продають за 920 доларів. Зазначимо, що торік це місто стало лідером зі зростання цін на вторинному ринку - квартири подорожчали одразу на 23% у валюті.

На 4% піднялись ціни у Черкасах та Івано-Франківську, у середньому там 1 кв. м продають за 710 і 830 доларів, відповідно. А у Тернополі нерухомість у новобудовах подорожчала на 3%, там "квадрат" коштує 690 доларів.

У Луцьку та Хмельницькому вартість житла у новобудовах зросла на 2%, 1 кв. м у цих містах продають за 850 і 650 доларів, відповідно.

Додамо, що даних про Херсон та окуповані міста - нема.

Мінімальний середній внесок для купівлі житла в іпотеку за програмою "єОселя" (скриншот сайту ЛУН)