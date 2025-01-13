Цены взлетели. В каких городах снова подорожала недвижимость

За последние полгода цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке подскочили в семи городах. Больше всего этот вид недвижимости подорожал в Житомире - на 8%.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, где больше всего в цене поднялись однокомнатные квартиры и сколько они сейчас стоят.

Где подорожали однокомнатные квартиры

За второе полугодие 2024 года на 8% подорожали однокомнатные квартиры в Житомире. Сейчас они стоят в среднем 43 тысячи долларов. При этом цены на двух- и трехкомнатные квартиры остались неизменными - 55 тысяч и 62 тысячи долларов, соответственно.

На 7% снова подорожали однокомнатные квартиры в Ужгороде. Цена сравнялась со столичной и сейчас составляет 60 тысяч долларов. Также на 1% подскочила стоимость двухкомнатных квартир - 83 тысячи, а цены на трехкомнатные остались без изменений - 105 тысяч долларов. Добавим, что Ужгород вместе с Киевом и Львовом входит в тройку городов с самой дорогой недвижимостью в Украине.

Цены во Львове повысились на 3%. Там однокомнатные квартиры сейчас продают за 64 тысячи долларов, что является самым высоким показателем в стране. На 2% подорожали двухкомнатные квартиры - 92 тысячи долларов и на 1% - трехкомнатные, они стоят 112 тысяч долларов.

Также на 3% подорожали однокомнатные квартиры в Ровно, Черкассах и Чернигове. Их там продают за 43 тысячи, 40 тысяч и 31 тысячу долларов, соответственно. Отметим, что в прошлом году Ровно стал лидером по подорожанию недвижимости на вторичном рынке. За 2024-й там стоимость жилья в валюте подскочила до рекордных 23%.

В Хмельницком однокомнатные квартиры подорожали на 1%, сейчас они стоят - 35 тысяч долларов. Двухкомнатные не изменили своей цены - 49 тысяч долларов, а трехкомнатные подешевели на 8% - 60 тысяч долларов.

Цены на вторичном рынке на однокомнатные квартиры в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)

В каких городах цены на однокомнатные квартиры упали

Больше всего за полгода цены на однокомнатные квартиры упали в Сумах - 9%, сейчас они стоят 20 тысяч долларов. Также на 8% подешевели двухкомнатные - 30 тысяч долларов, а стоимость трехкомнатных не изменилась - 34 тысячи долларов.

На 6% подешевели квартиры в Днепре, сейчас они стоят 31 тысячу долларов. Также на 4% упали двух- и трехкомнатные квартиры, их продают за 43 тысячи и 59 тысяч долларов, соответственно.

В Запорожье стоимость однокомнатных квартир снизилась на 5%, сейчас они стоят 18 тысяч долларов. Столько же в цене упали и двухкомнатные квартиры, их продают за 24 тысячи, а трехкомнатные подешевели на 8% - 33 тысячи долларов.

Также на 3% упала цена в Полтаве, а в Тернополе и Харькове - на 1%. Сейчас там однокомнатные квартиры стоят 35 тысяч, 37 тысяч и 20 тысяч долларов, соответственно.

Средняя цена квартиры в годах зарплаты (скриншот сайта ЛУН)