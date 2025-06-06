Ночной обстрел Киева: часть Левого берега осталась без света

Тысячи семей на Левом берегу Киева остались без электроснабжения в результате ночной атаки российских террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом", - добавляет ДТЭК.

Сейчас на Левом берегу остались без света 2,17 тысячи семей.

Массированная атака на Украину 6 июня

Этой ночью, 6 июня, Российская Федерация (РФ) прибегла к массированной атаке против Украины. Во время обстрела террористы применяли ракеты и беспилотные летательные аппараты (БпЛА). В результате атаки на Киев обломки средств воздушного нападения фиксировали в ряде районов. Также в украинской столице были повреждены многоэтажные дома, объекты инфраструктуры, пути метро и автозаправочная станция (АЗС).

По состоянию на 6:30 было известно о:

четырех погибших;

20 пострадавших.

Также под обстрел попал Тернополь. Этой ночью город пережил одну из самых массированных атак с начала полномасштабного вторжения России. В результате обстрелов в городе "прилеты" по промышленным объектам и объектам инфраструктуры. В том же числе есть проблемы с энергоснабжением.

В частности пострадал и Луцк. Известно о пяти раненых.

Подробнее о последствиях массированной атаки РФ на Украину - в нашем материале РБК-Украина.

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