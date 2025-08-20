ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

НБУ назвал средний чек в Украине при оплате карточками в магазинах и интернете

Украина, Среда 20 августа 2025 12:42
UA EN RU
НБУ назвал средний чек в Украине при оплате карточками в магазинах и интернете Фото: средний чек в интернете составляет 589 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В первом полугодии 2025 года средний чек при оплате картами в магазинах Украины вырос до 342 гривен, по оплате товаров и услуг в сети интернет - до 589 гривен, по переводу с карты на карту упал до 1 835 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным НБУ, сумма операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, составила 4 трлн гривен.

Доля безналичных по сумме составила 65,3% на 2,218 трлн гривен, остальное - снятие наличных на 34,7 на 1,181 трлн гривен.
НБУ назвал средний чек в Украине при оплате карточками в магазинах и интернете

Где украинцы тратят деньги

Больше всего операций с использованием платежных карт приходилось на расчеты в торговой сети (49,9% на сумму 1,1 трлн гривен).

Переводы с карты на карту составили 27,4% (или 608 млрд гривен).

Оплата товаров и услуг в интернете составила 16,1% по сумме от всех безналичных операций с платежными картами. Это 357 млрд гривен.

В течение января - июля средняя сумма одной операции составляла:

  • в торговой и сервисной сетях - 342 гривен (в первом полугодии 2024 года - 321 гривна),
  • перевод с карты на карту - 1 835 гривен (1 936 гривен),
  • оплата товаров и услуг в интернете - 589 гривен (543 гривен).

НБУ назвал средний чек в Украине при оплате карточками в магазинах и интернете

Платежная инфраструктура

Количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сетях в июне по сравнению с январем выросло на 7,9% (до 535,9 тысяч), а количество пунктов продажи и предоставления услуг, которые принимают платежные карты, - на 10,1% (до 570,9 тысяч).

Банкоматная сеть с начала года уменьшилась на 1,2% и насчитывала 15,5 тысяч банкоматов.

Количество активных платежных карт (с которыми ежемесячно осуществлялись расходные операции) сократилось на 1% до 58,1 млн штук.
НБУ назвал средний чек в Украине при оплате карточками в магазинах и интернете

Напомним, во II квартале 2025 года средняя сумма одной операции по снятию наличных выросла на 19,9% г/г до 4 903 гривен.

По данным НБУ, в 2024 году средний чек при оплате картами в магазинах Украины вырос до 330 гривен, по оплате товаров и услуг в сети интернет - до 561 гривны, по переводу с карты на карту - до 1 958 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Банки
Новости
Не захват отдельных территорий: ISW назвал главную цель Кремля в Украине
Не захват отдельных территорий: ISW назвал главную цель Кремля в Украине
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме