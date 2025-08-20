НБУ назвал средний чек в Украине при оплате карточками в магазинах и интернете

В первом полугодии 2025 года средний чек при оплате картами в магазинах Украины вырос до 342 гривен, по оплате товаров и услуг в сети интернет - до 589 гривен, по переводу с карты на карту упал до 1 835 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

По данным НБУ, сумма операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, составила 4 трлн гривен.

Доля безналичных по сумме составила 65,3% на 2,218 трлн гривен, остальное - снятие наличных на 34,7 на 1,181 трлн гривен.



Где украинцы тратят деньги

Больше всего операций с использованием платежных карт приходилось на расчеты в торговой сети (49,9% на сумму 1,1 трлн гривен).

Переводы с карты на карту составили 27,4% (или 608 млрд гривен).

Оплата товаров и услуг в интернете составила 16,1% по сумме от всех безналичных операций с платежными картами. Это 357 млрд гривен.

В течение января - июля средняя сумма одной операции составляла:

в торговой и сервисной сетях - 342 гривен (в первом полугодии 2024 года - 321 гривна),

перевод с карты на карту - 1 835 гривен (1 936 гривен),

оплата товаров и услуг в интернете - 589 гривен (543 гривен).

Платежная инфраструктура

Количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сетях в июне по сравнению с январем выросло на 7,9% (до 535,9 тысяч), а количество пунктов продажи и предоставления услуг, которые принимают платежные карты, - на 10,1% (до 570,9 тысяч).

Банкоматная сеть с начала года уменьшилась на 1,2% и насчитывала 15,5 тысяч банкоматов.

Количество активных платежных карт (с которыми ежемесячно осуществлялись расходные операции) сократилось на 1% до 58,1 млн штук.

