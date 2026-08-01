Цены на продукты в августе: что еще подешевеет, а что начнет дорожать

Главное: Август останется месяцем дешевых овощей : пик предложения нового урожая продолжит сдерживать цены на "борщевой набор", бахчевые и большинство сезонных фруктов, хотя отдельные позиции уже начинают дорожать.

: пик предложения нового урожая продолжит сдерживать цены на "борщевой набор", бахчевые и большинство сезонных фруктов, хотя отдельные позиции уже начинают дорожать. Мясо начнет дорожать : курятина может прибавить в цене до 5%, свинина – до 8% из-за сезонного спроса, более дорогой логистики и ограниченного предложения живых свиней.

: курятина может прибавить в цене до 5%, свинина – до 8% из-за сезонного спроса, более дорогой логистики и ограниченного предложения живых свиней. Яйца готовятся к сезонному развороту : в первой половине августа цены будут оставаться относительно стабильными, но уже ближе к сентябрю могут перейти к постепенному росту.

: в первой половине августа цены будут оставаться относительно стабильными, но уже ближе к сентябрю могут перейти к постепенному росту. Более дорогое топливо еще не полностью отразилось на ценниках : эксперты ожидают, что после перехода производителей на новые цены на дизель отдельные категории продуктов могут подорожать примерно на 5% в течение двух-трех недель.

: эксперты ожидают, что после перехода производителей на новые цены на дизель отдельные категории продуктов могут подорожать примерно на 5% в течение двух-трех недель. Главные риски осени: дальнейшая динамика цен будет зависеть от стоимости топлива, логистических расходов, перебоев с электроснабжением и фактического урожая, который определит предложение на внутреннем рынке.

Август еще принесет более дешевые овощи, но отдельные позиции уже дорожают

Несмотря на отдельные скачки цен, август остается месяцем, когда предложение сезонной продукции является наибольшим. Именно поэтому эксперты пока не ожидают завершения летнего удешевления овощей.

Заместитель председателя "Всеукраинского аграрного совета" Денис Марчук прогнозирует, что в ближайшие недели на рынке будет оставаться достаточно продукции нового урожая.

"Если смотреть по состоянию на сегодняшний день, то значительное количество продукции сейчас идет в сезон. Овощи борщевого набора действительно продолжают снижаться в цене. Пик удешевления еще ожидает нас в августе, когда предложение будет еще больше", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

В то же время отдельные сезонные культуры уже начинают выходить из пика урожая.

"Сезон уходит, например, для клубники. Черешня уже начинает дорожать, потому что предложение становится меньше", – отметил Марчук.

Впрочем, последние данные рынка свидетельствуют, что ситуация неоднородна. По информации EastFruit, только за прошедшую неделю существенно подорожали репчатый лук, картофель, морковь, помидоры и огурцы. Зато почти вдвое упали цены на арбузы и дыни, дешевле стали баклажаны, сладкий перец, сливы, абрикосы, голубика и черника.

То есть август, вероятнее всего, сохранит общую тенденцию сезонного удешевления, но отдельные позиции уже могут дорожать из-за колебаний предложения.

"Съест" ли более дорогое топливо летнее удешевление

Одним из главных факторов неопределенности для продовольственного рынка остается топливо. Однако эксперты по-разному оценивают, насколько быстро его подорожание отразится на ценниках в магазинах.

По словам Дениса Марчука, пока производители работают на ранее закупленном топливе, поэтому резкого эффекта потребители не ощутили.

"Если уже начнется закупка топлива по новым ценам, то не исключено, что через две-три недели мы можем увидеть плюс 5% к различным категориям продуктов", – отметил он.

По словам эксперта, в первую очередь это может сказаться на продуктах с высокой долей логистики и переработки.

"Наибольшее значение цена топлива имеет для хлеба, молочной продукции, мясных изделий – то есть того, что производится, транспортируется и имеет большие производственные расходы", – объяснил Марчук.

Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка также называет логистику одним из ключевых факторов формирования цен, но обращает внимание, что она работает вместе с другими производственными расходами.

"Хотя цены на корма в ближайшее время могут снизиться и поспособствовать снижению себестоимости производства мяса, статья расходов на логистику из-за увеличения стоимости топлива и осенне-зимняя неопределенность с использованием генераторных мощностей могут повысить цены", – сказал он.

В то же время исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин призывает не преувеличивать роль дизеля именно для сезонных овощей.

"80% картофеля, если мы берем борщевой набор, выращивается в хозяйствах населения. Там никто реально по себестоимости не считает. Чем выше уровень производства продукции в хозяйствах населения, тем меньше непосредственная связь с ростом цен на дизель", – объяснил он.

По словам эксперта, именно большая доля продукции от домохозяйств позволяет сдерживать цены даже в периоды подорожания топлива.

"Единственное, что спасает Украину, – огромное количество населения выращивает овощи на своих приусадебных участках. Этот сегмент фактически перекрывается домохозяйствами населения", – отметил Пендзин.

В то же время для профессионального агропроизводства ситуация иная. Здесь, подчеркивает эксперт, важную роль играет не только топливо.

"Когда мы говорим о полевых работах, от цены на нефть зависит не только стоимость топлива, но и аграрной химии. Вместе горюче-смазочные материалы и агрохимия могут составлять до 35–40% производственных расходов. Если они дорожают на 10–15%, это безапелляционно повлечет за собой рост и конечных цен", – сказал Пендзин.

В то же время окончательное влияние этих факторов, по его словам, будет зависеть от урожая.

"Никто не знает, сколько мы соберем урожая в этом году. Более-менее оценить реальную стоимость продуктов можно будет уже ближе к концу сентября", – подытожил эксперт.

Ожидается рост цен на свинину, а снижение — на сезонные овощи (инфографика РБК-Украина)

Свинина может подорожать больше всего

В отличие от овощного рынка, где сезонность пока работает в пользу покупателей, в сегменте мяса август, скорее всего, принесет умеренное подорожание. В то же время резкого прыжка цен сразу на все виды мяса эксперты не прогнозируют.

Самой стабильной, по оценке Максима Гопки, будет оставаться курятина. У нее более короткий производственный цикл и более прогнозируемое промышленное предложение, поэтому производители могут быстрее реагировать на изменения спроса и расходов.

"В августе не ожидается одновременного резкого подорожания всех видов мяса. Самой стабильной, вероятно, будет оставаться курятина. При базовом сценарии ее средняя розничная стоимость может вырасти примерно до 5%, прежде всего за счет расходов на электроэнергию и логистику", – отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

Больший потенциал для роста цен имеет свинина – ориентировочно до 8%. По словам Гопки, ее стоимость будут поддерживать сезонный спрос и ограниченное предложение живых свиней на рынке.

В то же время говядина в ближайшее время вряд ли существенно подорожает. Хотя поголовье крупного рогатого скота остается ограниченным, более существенное повышение цен сдерживает более слабая покупательная способность населения.

Эксперт также обращает внимание, что до начала осени наиболее уязвимыми к ценовым колебаниям будут оставаться свинина и яйца. Курятина, при отсутствии форс-мажоров, будет дорожать более постепенно, тогда как для говядины характерным остается длительное восходящее ценовое давление из-за дефицита сырьевой базы.

Яйца еще удержатся, но осенью тренд изменится

После нескольких месяцев сезонного удешевления рынок яиц постепенно приближается к традиционному осеннему развороту.

По словам Максима Гопки, в первой половине августа цены еще будут оставаться относительно стабильными. Однако уже ближе к сентябрю ситуация начнет меняться.

"В первой половине августа цены могут еще оставаться относительно стабильными. Однако ближе к сентябрю цены начнут расти. Это связано с постепенным сокращением сезонного предложения от домохозяйств и увеличением стоимости топлива", – объяснил он.

Эксперт отмечает, что именно яйца быстрее всего реагируют на сезонные изменения, погодные условия и производственные риски, поэтому вероятность колебаний в этом сегменте остается наивысшей.

Что будет определять цены осенью

Несмотря на сезонное удешевление части продукции, производители уже работают в условиях роста расходов, которые могут проявиться на потребительском рынке осенью.

По словам Максима Гопки, основной статьей расходов в птицеводстве и свиноводстве остаются корма. В то же время сейчас ситуация на зерновом рынке не создает предпосылок для резкого подорожания кормовой базы.

Но себестоимость производства зависит не только от зерна. Значительное влияние оказывают цены на белковые компоненты, премиксы, аминокислоты, ветеринарные препараты, а также расходы на электроэнергию, резервную генерацию, логистику и хранение продукции.

Как отмечает эксперт, потенциальное удешевление кормов могло бы частично компенсировать расходы производителей. Однако этот эффект могут нивелировать более дорогое топливо и неопределенность с прохождением осенне-зимнего периода.

"Главными рисками для рынка остаются длительные отключения электроэнергии в осенне-зимний период", – подчеркнул Гопка.

Именно энергетический фактор, по мнению экспертов, вместе с логистическими расходами и окончательными показателями урожая будет определять, насколько быстро продукты начнут дорожать уже после завершения летнего сезона.

Чего ждать украинцам в августе

Пока что базовый сценарий для продовольственного рынка остается относительно благоприятным для потребителей. Август еще позволит покупать большинство сезонных овощей и фруктов по более низким ценам, хотя отдельные позиции уже демонстрируют обратную тенденцию из-за сокращения предложения.

На рынке мяса ожидается умеренное подорожание, прежде всего свинины и курятины, тогда как говядина, вероятно, останется относительно стабильной. Яйца пока будут удерживать нынешний уровень цен, однако ближе к осени могут перейти к росту.

Если же осенью сохранится тенденция к подорожанию топлива, а энергосистема столкнется с новыми вызовами, эти факторы могут ускорить повышение стоимости продуктов уже в сентябре.

Вопрос – Ответ (FAQ)

– Какие продукты могут подорожать в августе?

– Наибольший потенциал роста имеет свинина – до 8%. Курятина может подорожать примерно до 5% из-за расходов на электроэнергию и логистику. Говядина, по прогнозам экспертов, существенно не изменится в цене.

– Продолжат ли дешеветь овощи и фрукты?

– Да. Август традиционно является пиком предложения нового урожая, поэтому овощи "борщевого набора", бахчевые и большинство сезонных фруктов еще могут дешеветь. В то же время отдельные позиции уже начинают дорожать из-за сокращения предложения.

– Что будет с ценами на яйца?

– В первой половине августа они, вероятно, будут оставаться относительно стабильными. Однако ближе к сентябрю эксперты прогнозируют постепенный рост из-за сокращения сезонного предложения и подорожания топлива.

– Насколько подорожание топлива влияет на продукты?

– Для сезонных овощей это влияние ограничено, так как значительную часть продукции выращивают домохозяйства. В то же время для мясной, молочной, хлебной продукции и переработанных товаров более дорогое топливо и логистика могут стать одним из факторов роста цен.

– Какие риски могут изменить прогноз цен на продукты к осени?

– Наибольшими рисками эксперты называют возможное подорожание топлива, перебои с электроснабжением в осенне-зимний период, рост логистических расходов и фактический объем урожая, который станет понятен после завершения уборочной кампании.